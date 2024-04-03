Goodyear uzmanları, Ramazan Bayramı'nda tatile çıkacak sürücülere mevsimine uygun lastik taktırması önerisinde bulundu.
Markadan yapılan açıklamaya göre, Goodyear uzmanları, çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak, güvenlik, yakıt tüketimi ve araç performansı için mevsime uygun lastik kullanılması uyarısı yaptı.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber yol şartları da farklılıklar gösterirken, mevsiminde kullanılmayan veya kullanım ömrünü tamamlamış lastikler, fren mesafesinin uzamasına, aracın çekiş gücünü ve yol tutuşu özelliklerini kaybetmesine yol açabiliyor.
Goodyear uzmanları, yola çıkmadan önce aracın periyodik bakımı ve araç muayenesinin mutlaka yapılmasını önererek, şu tavsiyelerde bulundu:
"Araç yağ seviyesi, balatalar ve lastikler yolculuklar için kritik öneme sahip. Lastik basınçları ve lastik dişleri mutlaka kontrol edilmelidir. Halen kış lastiklerini değiştirmeyen sürücülerin mevsime uygun lastiklerini vakit kaybetmeden taktırması gerekiyor. Yaz lastiklerinin desen ve hamur özellikleri kış lastiklerinden farklıdır. Bu sayede de yüksek hızlarda daha iyi yol tutuşu sağlar, sıcak hava koşullarında daha az aşınır, daha az yakıt tüketir, yola daha iyi temas eder, sessiz ve yumuşak bir performans sunar. Bu sayede daha konforlu, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü bir sürüşe sahip olunur."
Ayrıca uzmanlar, sürücülerin yorgunluk hissi belirtilerini yaşaması halinde yolculuğa güvenli şekilde devam edebilmek için dinlenmeleri tavsiyesini yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Goodyear Uzmanlarından Ramazan Bayramı Tatili İçin Lastik Önerisi - Son Dakika
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