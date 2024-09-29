Görgün: Provokasyonlar Savunma Sanayimizi Zayıflatamaz - Son Dakika
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Ekonomi

Görgün: Provokasyonlar Savunma Sanayimizi Zayıflatamaz

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Baykar'a yönelik suçlamaları reddetti, provokasyonlara karşı durdu.

29.09.2024 13:46
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Baykar'ın, İsrail ile işbirliği yapmakla suçlandığı iddialara ilişkin, "Bu tür provokasyonlar, savunma sanayimizin küresel çapta elde ettiği başarıları itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Gerçekler göz ardı edilerek yürütülen bu çirkin kampanyalar, ne milli hedeflerimize zarar verebilir ne de milletimizin kararlılığını sarsabilir." ifadelerini kullandı.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin başarı sembolü olduğuna işaret etti.

Savunma sanayisinin gurur kaynaklarından biri olan Baykar'ın uluslararası bir fuarda yaptığı sponsorluk nedeniyle İsrail ile işbirliği yapmakla suçlanması gibi asılsız iddiaların gündeme getirildiğini belirten Görgün, "Bu tür provokasyonlar, savunma sanayimizin küresel çapta elde ettiği başarıları itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Gerçekler göz ardı edilerek yürütülen bu çirkin kampanyalar, ne milli hedeflerimize zarar verebilir ne de milletimizin kararlılığını sarsabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, savunma sanayisinin 185 ülkeye 230'dan fazla stratejik ürün sağlayan, küresel çapta rekabet gücü yüksek bir sektör olduğuna dikkati çekerek, üretilen teknoloji ve platformların dünya genelinde dost ve müttefik ülkelerin savunma güçlerine katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin ADEX 2024 Fuarı'nda yüksek bir katılım sergileyerek gücünü bir kez daha gösterdiğini bildiren Görgün, fuara katılan 210 şirketin 50'sinin Türk olduğunu, bu durumun Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel liderliğini gösterdiğini vurguladı.

-"Aziz milletimiz bu tür provokatif saldırılara itibar etmeyecek"

Görgün, Azerbaycan ile savunma alanındaki işbirliğinin hız kesmeden devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birçok firmamız, Azerbaycan ile ortak üretim süreçlerine başlamış olup, bu güçlü kardeşlik bağları savunma sanayisinde de somut şekilde kendini göstermektedir. ADEX Fuarı kapsamında imzalanan birçok anlaşma da iki ülkenin savunma alanında daha derin işbirliklerine imza attığını kanıtlar niteliktedir. Türkiye ve Azerbaycan olarak iki ülkenin kardeşliğine yakışır şekilde ortak projelerimiz ve işbirliklerimiz her geçen gün artmakta, savunma alanında daha büyük başarılar hedeflemekteyiz. Türkiye, bağımsız savunma sanayisi yolunda attığı adımlarla her alanda gücünü kanıtlamıştır. Bu başarı sadece bir firmanın değil, tüm milletimizin ortak başarısıdır. Şüphesiz aziz milletimiz bu tür provokatif saldırılara itibar etmeyecek, milli çıkarlarını ve savunma sanayimizin gücünü her daim koruyacaktır. Kim ne yaparsa yapsın, Türkiye'nin yükselişi durdurulamayacak, savunma sanayimiz küresel başarılarını sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Görgün: Provokasyonlar Savunma Sanayimizi Zayıflatamaz - Son Dakika

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