Görme Engelli Sporculara WeWALK Baston Desteği

Arabica Coffee House ve WeWALK işbirliğiyle hayata geçirilen "Farkındayız ve Desteği Artırıyoruz" projesi kapsamında 32 görme engelli sporcuya "WeWALK Akıllı Baston 2" hediye edildi.

Arabica Coffee House'tan yapılan açıklamaya göre, görme engelli sporcuların bağımsız hareketlerinin desteklenmesi, çalışanlar arasında farkındalık oluşturulması ve toplumsal kapsayıcılığın artırılmasının hedeflendiği projenin tanıtımı İstanbul Bebek'teki Arabica Coffee House şubesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Arabica Coffee House Kurucuları Avukat Sertaç Yalçın ve Elif Ülger Yalçın, YGA Hayal Ortağı Sevinç Atabay, WeWALK Türkiye Pazarlama ve Kullanıcı Deneyimi Direktörü Gamze Sofuoğlu ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu'nun yanı sıra iş dünyası ve cemiyet hayatından davetliler katıldı.

Görme engelli gençlerin sporla bağının güçlendirilmesi ve paralimpik sporculuk yolculuklarının desteklenmesi amaçlanan organizasyonda aralarında paralimpik sporcuların da bulunduğu 32 görme engelli sporcuya WeWALK Akıllı Baston 2 hediye edildi.

Projenin eğitim süreci Ankara'daki Arabica Coffee House merkezinde düzenlenen "Farkındalık Eğitimi" ile başladı. Eğitimlerde çalışanlara görme engellilik konusunda bilinçlendirme yapılırken, WeWALK Akıllı Baston 2 ve erişilebilirlik teknolojileri hakkında bilgi verildi. Program kapsamında görme engelli sporcular ve akademi ekibinin katılımıyla "Bağımsız Hareket Eğitimi" ile "Kahve Workshopu" da düzenlendi.

WeWALK tarafından geliştirilen WeWALK Akıllı Baston 2, yapay zeka destekli asistan, navigasyon, canlı toplu taşıma bilgisi ve engel algılama gibi özelliklerle donatıldı. Cihaz, bağlantı olmadığı durumlarda klasik beyaz baston olarak da kullanılabiliyor.

Açıklamada tanıtım etkinliğindeki görüşlerine yer verilen Arabica Coffee House Üst Yöneticisi (CEO) Avukat Sertaç Yalçın, kahve deneyiminin ötesine geçerek topluma değer katan projeler üretmeyi önemsediklerini belirtti.

Yalçın, WeWALK işbirliğiyle gerçekleştirilen projeyle görme engelli sporcuların bağımsız hareketlerini desteklemeyi ve toplumda kalıcı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bu proje sayesinde hem çalışma arkadaşlarımızın bilinç düzeyini artırdık hem de ilham veren sporcularımızın yanında olduk. Önümüzdeki dönemde de erişilebilirlik ve kapsayıcılık odağında projeler üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.