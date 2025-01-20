Görme Oranı Yüzde 15'ten 70'e Yükseltiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Görme Oranı Yüzde 15'ten 70'e Yükseltiliyor

Meryem Oktay Yılmaz’a keratokonus tedavisiyle görme oranı artırılmaya çalışılıyor.

20.01.2025 11:53
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Medipol Bahçelievler Hastanesi'nde tedavi gören Meryem Oktay Yılmaz'ın, görme oranının yüzde 15'ten 70'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, günlük hayatın merkezinde yer alan organlardan gözde yaşanan bazı hastalıklar, görme yeteneğini ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Faruk Kaya, 30 yaşındaki Meryem Oktay Yılmaz'a, gözün saydam tabakasının incelip sivrileşmesiyle ortaya çıkan "keratokonus" teşhisi koyduğunu belirtti.

Yılmaz'ın gözlerinden birinin yüzde 15, diğerinin ise yüzde 30 oranında gördüğünü kaydeden Kaya, hastalıkta ilerlemenin durdurulmasının ardından görme oranının yükseltilmesi için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

İlk olarak hastalığın ilerleyişini durdurmak amacıyla Yılmaz'a "cross-linking" ameliyatı yaptıklarını kaydeden Kaya, "Cross-linking, ilerleyici keratokonus hastalığının daha kötüye gitmesini durdurmak için uygulanan bir yöntem. Öncelikli hedefimiz hastalığı durdurmaktı. Meryem Hanım'da bunu başardık. Şu anda hastalık stabil bir durumda." ifadelerini kullandı.

"Gözlükle bile iyi göremezler"

Kaya, bu hastaların gözlükle bile iyi göremediklerini, kontakt lens kullanımını tolere etmenin ise çok sıkıntılı olduğunu vurguladı.

Cross-linking'in ardından hastanın görme seviyesini artırmak amacıyla göz içine halka implantasyonu yaptıklarına değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Görme seviyesini artırmak için kornea içine halka yerleştiriyoruz. Meryem Hanım'ın bir gözünde görme seviyesi yüzde 15. Halkayla bunu yüzde 70'e kadar artırmayı hedefliyoruz. Ameliyat sonrası 4. aya kadar aralıklarla hastamızı rutin kontrollerle takip edeceğiz. Bu süreçte, görme oranının kaça çıktığını, gözlükle mi yoksa gözlüksüz mü daha iyi olduğunu, gözlüğe ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceğiz. Hastalığın ilerleyip ilerlemediğini de takip edeceğiz. Şu an itibarıyla görme seviyesi stabil görünüyor, ancak bu düzenli kontrollerle kesinleşecek."

Meryem Oktay Yılmaz ise iki yıl önce sağ gözünde bir sorun olduğunu fark etmesine rağmen bunu önemsemediğini ifade etti.

Tedavi sürecinden bahseden Yılmaz, "Geçen yıl temmuz ayında Faruk hocaya gittik ve keratokonus teşhisi koydu. İlk ameliyat yaklaşık 6 ay önce yapıldı. İyi ki de gittik. Başlangıçta çok korkuyordum, ancak Faruk hocanın rahatlatıcı tavırları sayesinde kendimi güvende hissettim. İkinci ameliyatımı da oldum. İlk ameliyatı başarıyla atlattım, inşallah bu süreç de olumlu sonuçlanır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Göz Hastalıkları, Bahçelievler, Faruk Kaya, Ameliyat, Ekonomi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Görme Oranı Yüzde 15'ten 70'e Yükseltiliyor - Son Dakika

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