Gram Altın 6.265 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Gram Altın 6.265 Liradan İşlem Görüyor

23.07.2026 09:40
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Gram altın güne satıcılı başlayarak 6.265 liradan işlem görüyor; jeopolitik riskler piyasaları etkiliyor.

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 265 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 6 bin 269 liradan tamamladı.

Yeni güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 265 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 964 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da ABD ile İran arasında devam eden gerilim altının yönü üzerindeki baskısını da sürdürüyor.

ABD ile İran arasında süren askeri hareketlilik risk iştahını sınırlayan bir unsur olarak ön plana çıkarken bölgede ABD ile İran kuvvetlerinin hamleleriyle jeopolitik risklerin Hürmüz Boğazı'nın yanı sıra diğer önemli ticaret güzergahlarına da yayılabileceği endişeleri varlığını koruyor.

Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası" açıklamasıyla sıcak çatışmanın Babülmendep Boğazı'na ve Kızıldeniz'e yayılma riski başta petrol fiyatları olmak üzere piyasalarda baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün faiz oranlarına duyarlı ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32'ye çıkarak 14 Şubat 2025'ten beri en yüksek seviyeyi test ederken, yeni günde yüzde 4,31'de dengelendi. Dün ABD 10 yıllık tahvil faizi de 3 baz puan artışla yüzde 4,66 seviyesine yükselmesinin ardından yeni günde son 2 ayın zirvesi olan yüzde 4,67'de bulunuyor.

Dolar endeksi 101 seviyelerindeki duruşunu korurken hafta başından bu yana küresel ticaret gerilimlerinin etkisiyle yükseliş eğiliminde olan altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artışı beklentileri ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 0,1 düşüşle 4 bin 125 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın 6.265 Liradan İşlem Görüyor - Son Dakika

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