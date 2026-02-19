Gram Altın 7.035 Liradan İşlem Görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 35 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,3 üstünde 7 bin 14 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 7 bin 35 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 180 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 60 liradan satılıyor. Altının onsu, yüzde 0,3 artışla 4 bin 999 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) tutanaklarının faiz indirimi konusunda aceleci olunmayacağını ima etmesi sonrasında dolardaki güçlenmeye karşın ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altın fiyatlarında yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye Diego Garcia Adası'nı Morityus'a iade etmemesi çağrısında bulundu ve İran'ın anlaşmayı reddetmesi halinde Ada'daki askeri üssü kullanabileceklerini bildirdi. Bu durum küresel piyasalardaki risk algısını bir miktar artırdı.

Buna ek olarak Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in, Trump'ın İran konusunda ilk tercihinin diplomasi olduğunu ancak askeri hazırlığını da yaptığını belirtmesi, ABD-İran arasındaki gerilimin yakın dönemde tırmanabileceği korkularını körükledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, tüketici güven endeksi ve kısa vadeli dış borç stokunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.