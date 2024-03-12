Gram Altın Yeni Rekor Kırdı

Gram altın yeni bir rekora imza atarak 2 bin 420 lira seviyelerini gördü.
Uluslararası piyasalardaki ekonomik dalgalanmalara rağmen gram altın, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın, enflasyon endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle değer bulurken, gram altın da bu yükselişe paralel olarak tarihi bir rekora imza attı. Ons altın 2 bin 177 dolar seviyelerini görürken gram altın da 2 bin 420 liraya kadar yükseldi.
"Enflasyondan altına kaçış var"
Altındaki yükseliş iç piyasaya da hareketlilik olarak yansıdı. Kapalıçarşı'da kuyumcularda hareketlilik olduğu gözlendi. Fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Günay Güneş, "Altında 10-15 gündür yükseliş trendi var. Orta Doğu'daki belirsizlik ortamı, ABD Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalar altın fiyatlarının dalgalanmasında etkili oluyor. Vatandaşlar enflasyondan korunmak için de altına talep gösteriyor. Ülkemizde gram altın uzun vade yatırımı olarak tercih ediliyor. Has altının Kapalıçarşı'da gram fiyatı 2 bin 420 lira, çeyrek altın 4 bin lira tam altın 16 bin liradan satılıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde emlak danışmanlığı yapan Murat Cihan Maltaş, ev sahiplerini ilgilendiren kira beyannamesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gayrimenkul sahiplerinin kira beyannamesini ödememeleri durumunda ceza-i işlemle karşılaşacaklarını söyleyen Maltaş, ev sahiplerine kira beyannamelerini vergi dairelerine vermeleri konusunda uyarıda bulundu.
CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık, belediye başkanı seçildikten görev süresi bitene kadar geçen süreçte mal varlığında görevinden kaynaklı bir artışın olmayacağını belirterek; “Bu göreve nasıl başlarsam öyle de bitireceğim” diye konuştu.
Edirneli üretici Erdal Akgün, mazot ve gübre desteğinin çiftçilere nakit ödenmemesini eleştirdi. Akgün, desteklerin nakit ödenmemesinin hem esnafı hem de çiftçileri üzdüğünü belirtti. Ayrıca, bazı çiftçilerin destekleri kullanmadığı halde almış gibi göstererek çiftçilerin destek miktarının düşürüldüğünü ifade etti.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Sakarya, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artışla 788 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Sakarya, Türkiye ihracatına yüzde 3,7 katkıda bulunarak en çok dış satım yapan 8. il oldu. Sakarya iş dünyası, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, fındık ve kimyevi maddeler ile çelik sektörlerinde liderlik yaparak ihracatını gerçekleştirdi. Sakarya, dünyanın 110 noktasına ihracat yaparken, İtalya, Polonya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, il ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini ve Sakarya iş dünyasının ülke ihracatına 788 milyon dolarlık katkıda bulunduğunu belirtti.
Türkiye'nin Avusturya Büyükelçiliği öncülüğünde düzenlenen '3. Avusturya Dağ Teknolojileri Zirvesi' Erzurum'da gerçekleştirildi. Zirveye, kış turizmi ve kış sporlarıyla ilgili kuruluşların temsilcileri ile Avusturya'da faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileri katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'de 2023-2024 av döneminin 3 Mart 2024 tarihi itibari ile sona erdiğini açıkladı. Av sezonu, av hayvanlarının yaşama evrelerini dikkate alarak belirlenmekte olup, üreme dönemini kapsayacak şekilde her yıl Merkez Av Komisyonu kararı ile av sezonu açılış ve kapanış tarihi belirlenerek ülke genelinde sezon dışında av yasağı getirilmektedir. Avın yasak olduğu dönemde yaban hayatının sürdürülebilirliği sağlanırken, kurallara uymayanlara yaptırım uygulanacağı belirtilmiştir.
Ankara merkezli Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu, Çin'in modernleşme yolunun Küresel Güney ülkelerine kendi gerçeklerine uygun modernleşmeyi sürdürmeleri için alternatif bir model sunduğunu belirtti. Çin'in kalkınma modeli bilimsel ve teknolojik inovasyonlara dayanıyor ve ekonomisini yeşil ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına dönüştürme aşamasında bulunuyor.
Samsun'un Havza ilçesinde, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapacak fabrikanın inşaat çalışmaları başladı. Fabrika, 5 bin metrekare alanda kurulacak ve yaklaşık 120 kişiye istihdam sağlayacak. Havza Belediye Başkanı ve Havza OSB Müdürü, fabrika inşaat alanını ziyaret ederek iş insanlarından bilgi aldı. Yatırımın maliyeti ise yaklaşık 90 milyon lira olacak.
Sarıgöl ilçesindeki çiftçiler, yaz sebzeleri için seralarda yetiştirdikleri fidelerin satışına başladı. Fide üreticisi Ahmet Bayram, seralarında bol miktarda yazlık fide bulunduğunu ve satışların da başladığını belirtti.
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kayseri'de yaptığı konuşmada AK Parti hükümetinin anayasa değişikliği dayatmasına karşı çıkarak, seçimden sonra önlerine konulacak olan anayasa değişikliğine hayır demenin gerekliliğini vurguladı.
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