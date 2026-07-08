Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika
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Gram Altın Yükselişe Geçti

08.07.2026 10:00
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Gram altın 6 bin 216 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar Fed toplantı tutanaklarını bekliyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 216 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 düşüşle 6 bin 183 liradan tamamladı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 6 bin 216 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 240 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 807 liradan satılıyor.

Orta Doğu'da yeniden duyulmaya başlanan patlama sesleri, piyasalardaki mevcut jeopolitik risk algısını artırdı. ABD ile İran heyetlerinin yeni tur görüşmeler için bir araya gelmesine kısa süre kala bölgede karşılıklı askeri hamlelerin sürmesi, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisini belirginleştiriyor.

Bölgede tansiyonun yeniden artmasıyla petrol fiyatlarında yükselişler görüldü. Buna bağlı olarak bölgedeki barış sürecinin kalıcı olmayabileceğine yönelik endişelerle yükselen petrol fiyatları enflasyonist baskıları yeniden gündeme taşırken merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentilerdeki değişimler de yakından izleniyor.

Bu gelişmelere paralel şekilde güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleriyle alternatif maliyeti artan altının ons fiyatı, dün yüzde 1,4 değer kaybederek 4 bin 106 dolardan günü tamamladı. Altının onsu yeni işlem gününde ise yüzde 0,5 artışla 4 bin 125 dolardan alıcı buluyor.

Yatırımcıların gözü Fed toplantı tutanaklarında

Yatırımcılar bugün yayımlanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklandı.

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin daha fazla netlik sağlanmasına yardımcı olabileceğini belirterek, faiz patikasına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini söyledi.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışının bugün de yakından takip edileceğini belirten analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişe Geçti - Son Dakika

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