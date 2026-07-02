Gram Altın Yükselişte - Son Dakika
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Gram Altın Yükselişte

02.07.2026 09:37
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Gram altın, günü yükselişle 6.113 liradan işlem görüyor; dolar 4.072 dolara yükseldi.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 113 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 6 bin 48 liradan tamamlamıştı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 6 bin 113 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 88 liradan, cumhuriyet altını 40 bin 234 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 yükselişle 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.

Dün önde gelen merkez bankası yetkililerinin açıklamaları ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oldu.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış günündeki politika panelinde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirterek, "Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü." dedi.

Warsh, "Bu merkez bankasının yüzde 2'nin üzerinde bir enflasyon hedefiyle rahat edeceğini düşünenler varsa, sanırım hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de özel sektör istihdamı ise haziranda 98 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı.

Özel sektör istihdamında mayısta yaşanan artışa ilişkin veri ise 122 bin olarak korundu. Söz konusu dönemde istihdamda hizmet sektöründe 96 bin, üretim sektöründe 2 bin kişilik artış yaşandı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyon beklentileri ile enflasyona ilişkin risklerin son haftalarda gerilediğini belirtmesi, ABD'de beklentilerin altında gelen ve yavaşlama kaydeden ADP özel sektör istihdamı ve düşen petrol fiyatlarının pozitif etkisiyle altın fiyatlarında bugün yükseliş eğilimi öne çıkıyor.

Teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerin etkisiyle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması da altın fiyatlarını destekliyor.

Diğer taraftan ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonominin gidişatına ilişkin net bilgi vermesi bekleniyor. Analistler, istihdamdaki sağlıklı seyrin ABD'de ekonomik aktivitenin gücüne işaret edeceğini belirterek, bu durumun Fed'e yönelik faiz beklentilerinde oynaklığa yol açabileceğini ifade ediyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini söyleyen analistler, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişte - Son Dakika

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