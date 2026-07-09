Gram Altın Yükselişte: 6.167 Lira - Son Dakika
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Gram Altın Yükselişte: 6.167 Lira

09.07.2026 09:34
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Gram altın güne yükselişle başlarken, ABD-Iran gerilimleri piyasalarda risk algısını artırıyor.

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 167 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanıştan yüzde 0,6 düşüşle 6 bin 140 liradan tamamladı.

Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 167 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 176 liradan, Cumhuriyet altını da 40 bin 548 liradan satılıyor.

ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamleler Orta Doğu'da barış ikliminin kalıcılığının sorgulanmasına yol açarak piyasalarda jeopolitik risk algısının sürmesine neden oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ateşkesin bittiğini belirterek, "Artık onlarla anlaşmak istemiyorum." ifadesini kullanmasıyla piyasalarda artan tedirginlikler, ABD güçlerinin İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlemesiyle üst seviyeye taşındı.

Öte yandan Trump, kısa süre önce yaptığı açıklamada İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirtse de jeopolitik risklerin tam anlamıyla ortadan kalkmaması fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Söz konusu gerilimler sonucu petrol fiyatlarında hızlı yükselişler görüldü ve brent petrolün varil fiyatı dün 22 Haziran'dan bu yana ilk kez 80 doları gördü.

Ayrıca, dün yayımlanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, banka yetkililerinin çoğunun, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki savaş veya tarife etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde faiz artırılmasının gerekli olabileceğini belirttiğini gösterdi.

Altının onsunda düşüş 3. işlem gününde

Bu gelişmelere paralel olarak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesiyle merkez bankalarına yönelik şahin duruş beklentilerinin pekişmesi altının ons fiyatında baskı unsuru olarak görülüyor.

Altının onsu dün yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 77 dolara indi ve gerilemesini 3. işlem gününe taşıdı. Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 97 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altın Yükselişte: 6.167 Lira - Son Dakika

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