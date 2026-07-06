Gram Altında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
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Gram Altında Düşüş Devam Ediyor

06.07.2026 09:51
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Gram altın, haftaya 6.259,5 liradan işlem görerek düşüşle başladı. Dolar endeksi fiyatları etkiliyor.

Gram altın, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 259,5 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,42 üstünde 6 bin 283,5 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 259,5 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 154 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,42 düşüşle 4 bin 157,5 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyretmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerinde gerileme olmasına karşın Bankanın sıkı para politikasına devam edeceğine dair öngörülerin gücünü koruduğuna dikkati çekti.

Uluslararası yatırım bankalarının altın fiyatlarına ilişkin öngörülerini aşağı yönlü güncellemesi de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, ABD'de hizmet sektörü ve ISM hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gram Altında Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

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