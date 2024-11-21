Growtech Antalya Fuarı'nda İnovasyon Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Growtech Antalya Fuarı'nda İnovasyon Ödülleri Verildi

23. Growtech Antalya Tarım Fuarı'nda ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu.

21.11.2024 15:47
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Bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Growtech Antalya Tarım Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Tarım İnovasyon Ödülleri, sahiplerini buldu.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 31 ülkeden 684 firmanın katılımıyla organize edilen fuar, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Fuar kapsamında ekonomiye yeni ürün, yeni üretim ve hizmet alanlarının kazandırılmasını, araştırma ve geliştirmeye dayanan yüksek katma değerli üretimi, beşeri sermayenin ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri için tören düzenlendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Growtech Tarım Fuarı'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli fuarlardan biri haline geldiğini söyledi.

Antalya'nın turizmle anıldığını, dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 kentten biri olduğunu aktaran Şahin, kentin tarım açısından da büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde üretilen ürünlerin büyük bir bölümünün Antalya'da yetiştirildiğinin altını çizen Şahin, "Bazı ürünlerin üretiminin yüzde 30-40'lık bölümünü sadece Antalya sağlar. Bunu yaparken de yüksek verimlilikle yapar, dünyaya örnek olacak inovatif tekniklerle gerçekleştirir." dedi.

Growtech Fuarı'nın da önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Şahin, örtü altı tarım uygulamalarında yerli ve yabancı çok sayıda firmanın fuar sayesinde bir araya geldiğini kaydetti. Fuara katılanların sadece iş bağlantısı yapmadığını, tarımın nasıl yapıldığını yerinde incelediğini dile getiren Şahin, "Antalya verimli topraklara sahip ama toprağı artırma şansımız yok. Yerli firmalar, tekniklerini yurt dışında da sergilemeli." ifadesini kullandı.

ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın da tarım ve tarım teknolojilerinde iş insanlarının ve girişimcilerin başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Pakalın, Antalya'nın da bu üretimde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından "Sera ve Teknolojileri", "Sulama ve Teknolojileri", "Tohum, Fide", "Bitki Besleme", "Bitki Koruma", "Akıllı Tarım Teknolojileri", "Kamu Özel Ödülü" kategorilerinde birinci olan firmalara ödülleri teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Growtech Antalya Fuarı'nda İnovasyon Ödülleri Verildi - Son Dakika

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