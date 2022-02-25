GSM operatörlerinden Ukrayna'daki Türklere ücretsiz iletişim desteği - Son Dakika
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GSM operatörlerinden Ukrayna'daki Türklere ücretsiz iletişim desteği

25.02.2022 12:11
GSM operatörlerinden Ukrayna'daki Türklere ücretsiz iletişim desteği

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanımladığını duyurdu.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları için ücretsiz SMS, konuşma ve internet kullanım hakkı tanımladığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan 3 GSM operatörü, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, SMS ve internet tanımladı.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ayrıca, sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, Dışişleri Bakanlığının yönlendirmelerine uyulması tavsiyesinde de bulundu.

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Türk Telekom, Ukrayna, Türk, SMS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GSM operatörlerinden Ukrayna'daki Türklere ücretsiz iletişim desteği - Son Dakika


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