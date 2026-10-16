GSO Başkanı Ünverdi, 22 Ekim faiz kararında indirim bekliyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, iç ve dış piyasalardaki ağırlaşan şartlar, maddi sıkılaşma sürecinin uzamasıyla birlikte finansmana erişim ve yüksek maliyetlerin sanayicilerin üretim gücünü giderek zorladığını belirterek, "Sanayicimizin üretim, ihracat ve istihdam kapasitesini koruyabilmesi için finansmana erişim konusunda vakit kaybetmeden somut adımlar atılmalıdır" dedi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayinin sürdürülebilirliği için ticari kredilerde büyüme sınırlarının artırılması, KGF ve İGE desteklerinin genişletilmesi, borçların yapılandırılmasına yönelik yeni mekanizmaların oluşturulması ve politika faizinde indirim beklentilerini içeren çözüm önerilerini paylaştı.

Sanayide ve ihracatta yıllar içerisinde elde edilen kazanımların korunmasının önemine işaret eden Ünverdi, finansman sorununun kalıcı hale gelmesinin üretim, yatırım ve istihdam üzerinde daha büyük sonuçlar doğurabileceğini belirterek, çözümün reel sektörün ihtiyaçlarını gözeten, uygulanabilir ve sürdürülebilir destek mekanizmalarından geçtiğini ifade etti.

"Sanayicimiz üretmek istiyor, ancak finansman yükü her geçen gün ağırlaşıyor"

Ünverdi, "Sanayicilerimiz tüm zorluklara rağmen üretimden, ihracattan ve istihdamdan vazgeçmemek için büyük bir mücadele veriyor. Ancak yüksek faizler, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar işletmelerimizi olumsuz etkiliyor. Sanayicimizin işletme sermayesi ihtiyacını karşılayacak, rekabet gücünü koruyacak ve üretim kapasitesini sürdürecek adımların gecikmeden atılmasını istiyoruz. Bu doğrultuda, Merkez Bankası'nın 22 Ekim'de açıklayacağı politika faizi kararında, enflasyon rakamlarında son gelen olumlu verileri de göz önünde bulundurarak indirime gitmesini ve bunun önümüzdeki aylarda da devam etmesini arzu ediyoruz. Bankacılık sektöründen de faiz artışları nasıl ki anında kredi faizlerine yansıyorsa, indirimlerin de hızla ticari kredilere yansıtılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ticari kredilerde büyüme sınırı artırılmalı"

Sanayicilerin üretimlerini sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları işletme sermayesine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Ünverdi, bankalara uygulanan kredi büyüme sınırlarının sanayi ve üretim firmaları için artırılmasının önemine dikkat çekti. Ünverdi, kredi büyüme sınırlarının üretim yapan işletmelerin ihtiyaçları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin, sanayicilerin kredi limitlerine erişimini kolaylaştıracağını ve finansman sıkıntılarının hafifletilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

"KGF ve İGE destekleri genişletilmeli"

Sanayicilerin teminat yetersizliği ve yüksek finansman maliyetleri nedeniyle yaşadığı sorunların aşılmasında Kredi Garanti Fonu (KGF) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) mekanizmalarının daha etkin kullanılabileceğini belirten Ünverdi, bu desteklerin kapsamının genişletilmesi gerektiğini kaydetti. Ünverdi, "KGF ve İGE mekanizmaları daha etkin şekilde devreye alınarak sanayicilerimize uzun vadeli ve belirli bir süre geri ödemesiz kredi imkanları sunulabilir. Yeni destek paketlerinde, firmalara sağlanacak finansmanın, istihdamı koruma şartına bağlanması da değerlendirilebilir. Böylece verilen destekler doğrudan üretime, istihdama ve ekonomik canlılığa katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"Üreten kesim uygun şartlı, düşük faizli krediye ulaşabilmeli"

Ünverdi, açıklamasının son bölümünde sanayideki üretim kapasitelerinin korunması, istihdamın ve ihracatın sürdürülerek pazar payının muhafaza edilmesi ve rekabet gücünü kaybetmemek için sanayicilere yönelik uzun vadeli, kabul edilebilir oranlarda ve ödemesiz dönemi olan finansman kaynağı oluşturulması gerektiğini belirtti.