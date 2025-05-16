GSO TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi verildi - Son Dakika
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Ekonomi

GSO TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi verildi

GSO TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi verildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde, GSO TOBB delegeleri, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Üyeleri Mustafa Topçuoğlu ve Cevdet Akınal'a Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

16.05.2025 16:01
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde, GSO TOBB delegeleri, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Üyeleri Mustafa Topçuoğlu ve Cevdet Akınal'a Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

TOBB 2025 Yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Oda/Borsa Başkanları ve TOBB Delegelerinin katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

GSO TOBB delegeleri Adil Sani Konukoğlu, Adnan Ünverdi, Mustafa Topçuoğlu ve Cevdet Akınal'ın da Hizmet Şeref Belgesi aldığı törende iş dünyasının sorunları, güncel ekonomik gelişmeler, sanayi ve üretim noktasında gelinen son durum gibi birçok konu ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Delegesi olarak Birlik çatısı altında 10. 20. ve 30. yılını tamamlayan ve bundan dolayı da Şeref Belgesi almaya hak kazanan üyeleri tebrik ederek, "Bugün plaket alacak 98 kardeşimiz sadece TOBB'a hizmet etmedi, bu kardeşlerimiz bu ülkeye de gönül verdiler, vizyon kattılar. Bu milletin refahı, esenliği, huzuru için ter döktüler. Türk ekonomisinin güçlü potansiyeline inanmaktan hiç vazgeçmediler. Sadakatin yanı sıra gayretin, inancın yanı sıra fedakarlığın simgesi olan bu plaket ve belgelerin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Birliğimizin üyelerinin her birine ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine yaptıkları katkı için ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum" diye konuştu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da yaptığı konuşmada, Türk özel sektörünün ülkeyi geçen yıl üretim hacminde, istihdamda ve ihracatta tarihi rekor seviyeye taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu an tüm iş dünyamızın en çok sıkıntı yaşadığı konu finansmana erişim. Emek yoğun sektörlerimiz, artan girdi maliyetlerinden dolayı rekabet gücünü ve ihracat pazarlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Başta tekstil ve hazır giyim olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmesini gerekli görüyoruz. Bunun yanında ülkemizde iş ve yatırım ortamını kolaylaştıran, üzerimizdeki yükleri azaltan, pek çok düzenleme de hayata geçti. Çözüm odaklı yaklaşımların, iş dünyamıza büyük moral verdiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Ayrıca bugün burada Hizmet Şeref Belgesi takdim edeceğimiz tüm TOBB delegelerimize, özverili çalışmaları ve hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, programımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB bünyesinde 10, 20, 30 ve 40 yılını dolduran üyelere Hizmet Şeref Belgeleri ve plaketlerini vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GSO TOBB delegelerine hizmet şeref belgesi verildi - Son Dakika

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