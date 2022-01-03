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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması - Son Dakika

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

03.01.2022 16:38
GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Açıklaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandemiye ve küresel krizlere rağmen Gaziantep'in 2021 yılında 10 milyar 92 milyon 165 bin dolar ihracatla rekor kırdığını söyledi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, pandemiye ve küresel krizlere rağmen Gaziantep'in 2021 yılında 10 milyar 92 milyon 165 bin dolar ihracatla rekor kırdığını söyledi.

"Her biri birer kahraman olan sanayicilerimizi, ihracatçılarımızı, çalışanlarımızı ve bu başarıda emeği olan herkesi yürekten kutluyorum" diyen Başkan Ünverdi, "Tüm zorluklara rağmen rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bu Gaziantep'in müteşebbis ruhunun, cesaretinin, ticari zekasının ve asırlık tecrübesinin bir sonucudur" dedi.

Başkan Ünverdi, Türkiye'nin toplam ihracatının 225.4 milyar dolara ulaşmasının sevindirici olduğunu ve bunda da Gaziantep'in önemli bir paya sahip olduğunu belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Şehrimizden yaptığımız aralık ayı ihracatımız bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 10,3 oranında artışla 972 milyon 157 bin dolar olarak gerçekleşti. Gaziantep'in 2021 yılı toplam ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 27,3 oranındaki rekor artışla 10 milyar 92 milyon dolara ulaştı. Şehrimiz 2021 yılında en fazla ihracat yapan 5. il olma başarısını gösterdi" şeklinde konuştu.

Gaziantep'ten 2021 yılında en fazla ihracat yapılan sektörler hakkında değerlendirmelerde bulunan Ünverdi, "Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri sektörümüzde bir önceki yıla göre yüzde 30,8 artışla 2 milyar 467 milyon 515 bin dolar, halıda yüzde 22,9 artışla 2 milyar 273 milyon 971 bin dolar, tekstil ve hammaddelerinde yüzde 36,7 artışla 1milyar 855 milyon 357 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamullerinde yüzde 23,5 artışla 1 milyar 163 milyon 118 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörümüzde yüzde 9,9 artışla 409 milyon 124 bin dolar ihracat gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 1 Ocak'ta duyurulan elektrik zammına ve bugün açıklanan enflasyon rakamlarına da değinen Ünverdi, sanayi ve ticarethane abone gruplarına yüzde 50 ve üzerinde kullanıma bağlı olarak zam yapılmasının sanayicilerin maliyet hesaplarını yeniden gözden geçirmesine neden olacağını belirterek, "Küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen ihracatımızdaki artışlara sevinirken enerji maliyetlerindeki yüksek artışlar tabi ki rekabetimizi etkileyecektir. Tüm dünyada enerji maliyetleri artıyor, ancak yapılan zamların en azından belli oranlarda sınırlı tutulması maliyet değişimlerinde büyük farklar oluşmasının önüne geçecektir. TÜİK verilerine bakıldığında da aylık ve yıllık enflasyon rakamlarında tüketici ile üretici fiyat endeksi arasında büyük fark olduğunu görüyoruz. Bu da sanayicinin maliyet yükünün bir yansımasıdır aslında. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 36,08 artarken, üretici fiyatları ise yıllık yüzde 79,89 artış gösterdi. Bu nedenle üretici üzerindeki yükün azaltılması gerekiyor ki buna bağlı olarak enflasyonunun da önüne geçilebilsin" ifadelerine yer verdi.

Zorluklar olsa da Türkiye'nin gücüne her zaman güvendiklerini ve sanayiciler olarak bundan sonra da kararlılıkla üretmeye devam edeceklerini kaydeden Ünverdi, "Tüm dünya büyük bir darboğazdan geçiyor ve inşallah ülke olarak daha çok çalışarak el birliği ile daha güzle günlere birlikte kavuşacağız. Yeni yıla ihracatta rekorla başladık ve böyle devam etmesini temenni ediyorum. Yüreğini ortaya koyarak ülkemize değer katan herkese teşekkür ediyor, 2022 yılının her anlamda çok daha güzel olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Türkiye, İhracat, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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