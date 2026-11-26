Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) yatırım yapacak teknoloji ve Ar-Ge şirketlerinde nitelikli yatırımcı olma koşullarını gevşetti. Söz konusu düzenlemenin, büyüklüğü 500 milyar TL'ye yaklaşan girişim sermayesi yatırım fonları pazarında finansman kaynaklarının sürekliliğine katkı sunması bekleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), girişim ekosistemine destek olan ve teknoloji şirketlerinin yatırım yükümlülüklerini kolaylaştıran bir adım attı. Kurul, girişim sermayesi yatırım fonlarına (GSYF) yatırım yapacak teknoloji ve Ar-Ge şirketleri için nitelikli yatırımcı olma şartlarını esnetti.

Kurulun 26 Ekim 2026 tarihinde nitelikli yatırımcı olmak için aranan finansal varlık tutarını 10 milyon TL'den 50 milyon TL'ye yükseltmesinin ardından, vergi düzenlemeleri kapsamında yıl sonuna kadar girişim sermayesi yatırımı yapmakla yükümlü bazı şirketlerin GSYF'lere erişimini zorlaştırmıştı.

SPK, 25 Kasım tarihli bülteninde yer alan ilke kararıyla, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında girişim sermayesi yatırım yükümlülüğü olan şirketlere nitelikli yatırımcı olma şartlarında istisna tanıdı. Bu çerçevede, kapsama giren şirketlerin nitelikli yatırımcı statüsünün belirlenmesinde 19 Aralık 2025 öncesinde geçerli olan finansal kriterler dikkate alınacak. Finansal varlık tutarı 1 milyon TL, işlem hacmi kriteri 500 bin TL olarak uygulanacak. Şirketlere ilişkin aktif toplamı, yıllık net hasılat ve öz sermaye kriterleri ise sırasıyla 50 milyon TL, 90 milyon TL ve 5 milyon TL şeklinde olacak.

Yalnızca şirketlerin söz konusu yasal yatırım yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın belirleyeceği kriterlere uygun GSYF'lere yapacakları yatırımlar, istisna kapsamında olacak.

SPK bunun yanı sıra, 26 Ekim 2026 tarihli İlke Kararı öncesinde GSYF'lere kaynak taahhüdünde bulunan nitelikli yatırımcılara, yalnızca mevcut taahhütlerini yerine getirmelerine yönelik katılma payı alımları için de benzer istisnalar sağladı.

Ar-Ge teşviklerinin yüzde 3'ü girişimlere aktarılıyor

Türkiye'de Ar-Ge ve teknoloji şirketlerine tanınan vergi teşviklerinin bir kısmının girişim ekosistemine aktarılmasına ilişkin uygulama, 2022 yılında yürürlüğe girdi.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlükte olan düzenlemeye göre, yıllık beyannamelerinde Ar-Ge ve tasarım indirimi ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan kazançlara ait istisna tutarı 5 milyon TL ve üstünde olan şirketlerin, söz konusu tutarın yüzde 3'ünü girişim sermayesi yatırımlarına ayırması şart. Bu çerçevede yatırım yükümlülüğüne konu tutarın ilk olarak bilançonun pasifinde geçici bir hesaba aktarılması gerekiyor. Şirket başına yıllık 100 milyon TL ile sınırlanan bu yatırım yükümlülüğü, Türkiye'de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak amacıyla kurulan GSYF'lere yatırım yapılması yoluyla da yerine getirilebiliyor.

Mevzuata göre, takvim yılı esasına göre faaliyet gösteren şirketlerin 2025 hesap dönemine ilişkin olarak 2026 yılında verdikleri yıllık beyannameler üzerinden doğan yatırım yükümlülüklerini 31 Aralık 2026'ya kadar yerine getirmesi gerekiyor. Aksi durumda, yıllık beyannamede indirim veya istisnaya konu edilen tutarın yüzde 20'si bakımından ilgili vergi avantajından yararlanma hakkı kaybediliyor.

Büyüyen teknoloji şirketleri yeni girişimlere kaynak sağlıyor

Anılan uygulama sayesinde Ar-Ge ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin vergi teşviklerinden faydalanan şirketler, yeni girişimlerin finansmanına da katkı sunabiliyor. Böylelikle devlet desteğiyle büyüyen teknoloji şirketleri, Türkiye'nin yeni nesil girişimlerinin gelişmesine kaynak aktarıyor.

Bu mekanizmanın başlıca araçları arasında yer alan GSYF'ler, profesyonel fon yönetimi aracılığıyla büyüme potansiyeli yüksek şirketleri uzun vadeli sermayeyle bir araya getiriyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Eylül 2026 verilerine göre, Türkiye'de GSYF'lerin toplam portföy değeri son bir yılda yüzde 51,37 artışla 498 milyar TL'ye, yatırımcı sayısı da yüzde 30,81 artışla 12 bin 345'e ulaştı.

Finansal teknolojiler, yapay zeka, sağlık teknolojileri ve yenilenebilir enerji gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren şirketler, bu fonlar aracılığıyla ArGe, ürün geliştirme, istihdam ve uluslararası pazarlara açılma süreçlerini finanse edebiliyor.

GSYF kazançlarına kurumlar vergisi istisnası

Türkiye'de girişim sermayesi yatırımlarının yaygınlaşması, şirketlere sunulan vergi avantajlarıyla da destekleniyor.

Kurumlar Vergisi Kanunu 5. maddesi uyarınca şirketlerin tam mükellefiyete tabi mükelleflerin GSYF katılma paylarından elde ettikleri kar payları, payların fona iadesinden doğan gelirler ve bu payların Vergi Usul Kanunu'nun 279. maddesi uyarınca değerlenmesinden kaynaklanan kazançlar kurumlar vergisinden istisna tutuluyor.

Şirketler ayrıca, Vergi Usul Kanunu'nun 325/A maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında, kurum kazançlarının yüzde 10'una kadar olan bölümünü, öz sermayelerinin yüzde 20'sini aşmamak kaydıyla girişim sermayesi fonu olarak ayırabiliyor; beyannamede ayrıca göstermek şartıyla bu tutarı kurum kazancından indirebiliyor.