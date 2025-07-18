GTB'de Gıda Analiz Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

GTB'de Gıda Analiz Eğitimi Düzenlendi

GTB\'de Gıda Analiz Eğitimi Düzenlendi
18.07.2025 14:21
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GTB Laboratuvarı, gıda analizlerinde kaliteyi artırmak için eğitim programı düzenledi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) iştiraki GTB Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.'de, gıda analiz süreçlerinde kalite standartlarını daha da yükseltmek ve teknik yeterliliği güçlendirmek amacıyla, laboratuvar personellerine yönelik "Metot Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği" konulu eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, analiz süreçlerinin doğruluğunu doğrudan etkileyen birçok teknik başlık ele alındı.

Eğitim, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2024 Yılı Üreten Şehirler Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenen "Gıda Analiz Laboratuvarının Modernizasyonu" projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nden Uzman Eğitmen Adem Sarıgöz tarafından verilen eğitimde; kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerde kullanılan metotların geçerliliği, analiz sonuçlarının güvenilirliği ve ölçüm belirsizliği gibi konular kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Sarıgöz, eğitim süresince katılımcılara; deney ve ölçüm süreçlerinin önemi, standart ve standart dışı analiz metotları, validasyon ve doğrulama uygulamaları, metot performans kriterlerinin belirlenmesi, istatistiksel değerlendirme teknikleri ve ölçüm belirsizliğinin hesaplanmasına yönelik detaylı bilgiler aktardı.

Eğitim kapsamında ayrıca, laboratuvarda geliştirilen analiz metotlarına ilişkin validasyon planlarının hazırlanması, elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve raporlanması ile ölçüm belirsizliği kaynaklarının tespiti gibi uygulamalı örnekler üzerinden eğitim verildi.

Eğitim programının açılışında konuşan Sarıgöz, analiz güvenilirliğinin gıda güvenliği açısından hayati rol taşıdığına dikkat çekerek, "Gıda güvenliğinin temelini analiz sonuçlarının doğruluğu oluşturur. Bu nedenle kullanılan yöntemlerin bilimsel geçerliliği ve tekrarlanabilirliği büyük önem taşır. Bu eğitimle amacımız, personelin teknik bilgi düzeyini artırmak ve analiz sonuçlarının güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmaktır" dedi.

GTB Laboratuvarı'nda yürütülen eğitim programları, farklı uzmanların katılımıyla önümüzdeki süreçte de devam edecek. Eğitimler; TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler, Sütte Aflatoksin M1 Analizi, Ağır Metal Analizi ve ICP-MS cihazı kullanımına yönelik uygulamalı teknik eğitimler başlıklarında sürdürülecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, gaziantep, Ekonomi, Eğitim, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTB'de Gıda Analiz Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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