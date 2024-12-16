GTB Meclis Üyeleri TOBB Semineri'ne Katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

GTB Meclis Üyeleri TOBB Semineri'ne Katıldı

GTB Meclis Üyeleri TOBB Semineri\'ne Katıldı

GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve üyeleri, TOBB'un düzenlediği bilgilendirme seminerine katıldı.

16.12.2024 12:38
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen "Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri"ne katıldı. Seminerde, TOBB'un kurumsal yapısı ve iştirakleri hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verildi.

GTB meclis üyeleri, Ankara TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen 'Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katılım sağladı. İki gün süren seminer programında TOBB'un Kurumsal Yapısı ve Faaliyetleri, TOBB'un İş Dünyasına Yönelik Faaliyetleri, Karar Alma Süreçlerinde TOBB'un Rolü, Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, Yeşil Dönüşüm, Ekonomide Görünüm, TMO-TOBB LİDAŞ/TÜRİB/ÜPAK, TOBB Tahkim, İnsan 2.0, MEYBEM, TOBB UYUM, KGF ve Protokol Kuralları gibi çeşitli konu başlıklarında oturumlar gerçekleştirildi. GTB Meclis Üyeleri, ayrıca TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarının tanıtımını ve yapılan diğer yenilikçi çalışmaları yerinde inceledi.

Akıncı teşekkür etti

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne yönelik yaptığı değerlendirmede, seminerin büyük bir verimlilik içerisinde geçtiğini ve katılımcılara önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Seminerin yalnızca bireysel gelişim değil, aynı zamanda iş dünyasının güncel meselelerine dair önemli bir bakış açısı sunduğunu kaydeden Akıncı, bu tür organizasyonların sektörel gelişim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Akıncı, "Bu seminer, özellikle güncel ekonomik gelişmeler hakkında değerli bilgiler edinmemizi sağladı. Katıldığımız her oturum, görevimizdeki sorumluluklarımızı ve üyelerimizin haklarının korunmasına yönelik bilgilerimizi daha da pekiştirdi. Bu etkinlik, aynı zamanda TOBB'un yapısını ve iştiraklerini daha iyi tanımamıza da fırsat sundu. Bizleri misafir eden ve her konuda kapsamlı bilgi almamızı sağlayan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, Mehmet Akıncı, gaziantep, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTB Meclis Üyeleri TOBB Semineri'ne Katıldı - Son Dakika

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