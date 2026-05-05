GTB Ortak Komite Toplantısı Gerçekleşti
Gaziantep Ticaret Borsası'nda meslek komiteleriyle ortak istişare toplantısı yapıldı.

Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB), kurumun karar alma mekanizmalarına yön veren 12 meslek komitesi ve bu komitelere mensup üyelerin katılımıyla "Ortak Komite ve Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

GTB Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya; GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, meclis ve yönetim kurulu üyeleri ile meslek komitelerinin başkan ve üyelerinin yanı sıra disiplin kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, meslek komitelerinin borsanın karar alma süreçlerinde belirleyici bir rol üstlendiğini vurguladı.

Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası'nı yalnızca bir tescil platformu olarak görmediklerini belirterek, "Borsamızı; sektörün yönünü belirleyen, sorunlara çözüm üreten ve geleceği inşa eden bir yapı olarak konumlandırıyoruz. Bu yapının en güçlü dayanağı ise üretimin ve ticaretin tam merkezinde yer alan meslek komitelerimizdir" dedi.

Meslek komitelerinin sahadan gelen bilgi ve tecrübeyi doğrudan karar mekanizmalarına taşıdığını ifade eden Tiryakioğlu, "Meslek komiteleri bizim için bir danışma organı değil; karar süreçlerimizin pusulasıdır. Doğru adımı atmamızı sağlayan ve kurumsal vizyonumuzu sahadaki gerçeklikle buluşturan temel güçtür" ifadelerini kullandı.

Borsanın hayata kazandırdığı yatırımların arkasında bu ortak aklın bulunduğunu dile getiren Tiryakioğlu, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Et Borsası ve Et Hali ile Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisi gibi projelerin doğrudan sektörün ihtiyaçlarından doğduğunu ve stratejik bir bakış açısıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Coğrafi işaretli ürünler alanında elde edilen başarıya da değinen Tiryakioğlu, "Gaziantep'in bugün coğrafi işaretli ürünler konusunda Türkiye'nin lider şehri haline gelmesinde bu ortak iradenin büyük payı vardır. Borsa olarak 24 ürüne coğrafi işaret tescili kazandırdık. Antep Lahmacunu ve Antep Fıstık Ezmesi ile Avrupa Birliği tescili alarak bu toprakların değerini uluslararası ölçekte kayıt altına aldık" şeklinde konuştu.

Günümüzde rekabetin yapısının değiştiğine dikkat çeken Tiryakioğlu, üretim kadar organizasyon gücünün de önem kazandığını belirterek, farklı sektörlerin aynı masa etrafında buluştuğu bu tür toplantıların, ortak sorunlara birlikte çözüm üretme kapasitesini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise borsanın yürüttüğü projelere ilişkin bilgi verdi.

Akıncı, Antep Fıstığı Lisanslı Deposu, Antep Fıstığı Pilot İşleme Tesisi, Et Borsası ve Et Hali ile yeni idari hizmet binasının borsanın altyapısını güçlendirdiğini belirterek, Hububat Emtia Merkezi için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve projenin en kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Akıncı ayrıca, meslek komitelerinin borsanın karar alma süreçlerindeki rolüne de değinerek, komitelerin sahadan gelen talep ve önerileri doğrudan yönetime aktaran en önemli yapı taşları olduğunu söyledi.

Meslek komitelerinin sektörlerin ihtiyaçlarını doğru şekilde ortaya koyduğunu aktaran Akıncı, bu katkının borsanın yürüttüğü projelerin şekillenmesinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Akıncı, komitelerden gelen geri bildirimlerin, hem mevcut çalışmaların geliştirilmesinde hem de yeni projelerin planlanmasında önemli bir referans oluşturduğunu dile getirdi.

Başkanların konuşmalarının ardından, GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram tarafından borsanın faaliyetleri, yürütülen projeler ve yeni dönem hedeflerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda; kurumsal kapasiteyi artırmaya yönelik çalışmalar, devam eden yatırımlar ve sektörel gelişim alanları detaylı şekilde paylaşıldı.

Toplantının devamında söz alan meslek komiteleri temsilcileri, yıl içerisinde yürüttükleri faaliyetleri değerlendirirken, sektörlerine ilişkin talep, beklenti ve proje önerilerini dile getirdi. Tarımsal üretimden ticarete, maliyet unsurlarından piyasa düzenine kadar geniş bir yelpazede ele alınan konular, bütüncül bir bakış açısıyla istişare edildi.

Toplantının sonunda ise yıl boyunca yürüttükleri çalışmalar, göstermiş oldukları yüksek performans ve borsaya sağladıkları katkılar dolayısıyla bazı meslek komitelerine başarı plaketi takdim edildi.

Bu kapsamda, GTB 1 No'lu Meslek Komitesi (Fındık, Antepfıstığı, Yerfıstığı ve Ceviz Toptan Ticareti), 4 No'lu Meslek Komitesi (Canlı Hayvanların Toptan Ticareti), 9 No'lu Meslek Komitesi (Tahılların Öğütülmesi ve Un İmalatı) ile 11 No'lu Meslek Komitesi (Tahıl Toptan Ticareti, Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Mısır, Çeltik) başkan ve üyelerine plaketleri, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ile GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı tarafından takdim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

