GTO'da "Mavi Vatan" konferansı - Son Dakika
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GTO'da "Mavi Vatan" konferansı

30.05.2022 14:15
GTO'da "Mavi Vatan" konferansı

Türk dış politikasında kritik bir öneme sahip "Mavi Vatan" doktrini tüm detaylarıyla Gaziantep Ticaret Odası'nda konuşuldu.

Türk dış politikasında kritik bir öneme sahip "Mavi Vatan" doktrini tüm detaylarıyla Gaziantep Ticaret Odası'nda konuşuldu.

Mavi Vatan doktrininin öncülerinden Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı'nın konuşmacı olduğu konferans, GTO'da gerçekleşti.

Konferansın açılışında konuşan GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozgeyik, Mavi Vatan mücadelesi sayesinde daha güvenli bir şekilde yaşayacaklarını, ticaret yapacaklarını, ülkemizin küresel sistemdeki varlığını güçlendireceklerini ve enerji kaynaklarını kullanabileceklerini ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının dünya üzerinde çok önemli bir konumda yer aldığını belirten Bozgeyik, "Bu konumun getirdiği stratejik, politik ve ekonomik durum nedeni ile Türkiye bekası için denizlere de hakim olmak zorundadır. İşte bu ihtiyacın farkında olan Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'e göre denizlere açılamayan bir Türkiye, hayatta kalamazdı" dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1937 yılında TBMM'de yaptığı ""En uygun coğrafi konumda ve üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, endüstrisi, ticareti ve sporu ile en ileri bir denizci ulus yetiştirmek yeteneğindedir. Bu yetenekten yararlanmasını bilmeliyiz" açıklamasına da değinen Bozgeyik, "Bu düşünce temelinde yükselerek bugün doktrinleşen Mavi Vatan stratejisinin o günlerden bugüne gelişinde, bir doktrine dönüşmesinde, Mavi Vatan sınırlarının belirlenmesinde ve mücadelesinde Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Sayın Cihat Yaycı'nın büyük emeği vardır. Bu nedenle kendisine, ülkemize sağladığı çok önemli katkılar sebebiyle gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bozgeyik'in ardından kürsüye gelen ve "Denizlerin Önemi, Türkiye ve Mavi Vatan" konulu sunum gerçekleştiren Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Sayın Cihat Yaycı, bir deniz ülkesi Türkiye'nin güvenlik ve refahının vazgeçilmez bir şekilde çevrelendiği denizlerle iç içe olduğunu söyleyerek, "Türkiye bir yarımada ülkesi değildir! Türkiye; Anadolu ve Trakya yarımadaları olmak üzere iki yarımada ülkesidir. Türkiye'nin 3 tarafı değil, 6 tarafı denizlerle çevrilidir" dedi.

Ekonomiden siyasete Mavi Vatan'ı tüm detaylarıyla anlatan Yaycı, Mavi Vatan'ın nasıl doktrine dönüştüğü, Türk dış politikasındaki kritik önemi, Türk enerji politikasındaki yeri, dünya jeopolitiği için anlamı, Doğu Akdeniz'de yaşanan mücadele, Türkiye'nin izlediği Doğu Akdeniz politikası ve bu anlamda atılan önemli adımlar ve önümüzdeki süreçte atılması gereken adımlar hakkında konuştu. - GAZİANTEP

GTO'da Mavi Vatan konferansı
GTO'da Mavi Vatan konferansı
GTO'da Mavi Vatan konferansı
GTO'da Mavi Vatan konferansı

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Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Mavi Vatan, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTO'da 'Mavi Vatan' konferansı - Son Dakika


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