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Ekonomi

GTO'da Yapay Zeka Eğitimi ve Tedarik Fırsatları

GTO\'da Yapay Zeka Eğitimi ve Tedarik Fırsatları

Gaziantep Ticaret Odası, yapay zeka eğitimi ile ABD'deki tedarik boşluklarına dikkat çekti.

30.04.2025 16:01
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Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) nisan ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada TOBB ETÜ Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile düzenlenen yapay zeka eğitimine değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Geçtiğimiz günlerde, TOBB ETÜ Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitmeni Ayşegül Bulut Atalay'ın katılımıyla, organ üyelerimize yönelik 'İş Dünyasında ve Günlük Hayatta Yapay Zeka Uygulamaları' eğitimi düzenledik. Gerçek şu ki, istesek de istemesek de yapay zeka artık hayatımızın her alanında Gaziantep Ticaret Odası olarak zamanın gerekliliklerine ayak uydurmak başlıca sorumluluğumuz. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak zorunda olduğumuz gibi bu gelişmelere üyelerimizin uyumunu sağlamak da görevimiz. Eğitimimize katılan tüm organ üyelerimize ve eğitimin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"ABD'de oluşan tedarik boşluğunu Türkiye doldurabilir"

GTO'nun nisan ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taner Özdurak, konuşmasında ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimine değinerek "ABD'de birçok ürün grubunda tedarik boşluğu oluşmuş durumda. İthalatçılar alternatif arayışında. Peki, bu tedarikçilerden biri neden Türkiye olmasın? Neden Gaziantep olmasın? Yüksek üretim kapasitemiz, esnek yapımız ve lojistik avantajlarımız var. Türkiye, bu dönemde alternatif tedarik merkezi olabilir. ABD'de oluşan tedarik boşluğunu Türkiye doldurabilir" ifadelerini kullandı.

Gaziantep gibi önemli üretim üslerinin bu süreçte ana aktör olabileceğini ekleyen Özdurak, Gaziantep gibi üretim üsleri, bu potansiyelin ana taşıyıcısıdır. Gerekli adımlar zamanında atılırsa, kriz kalıcı kazanıma dönüşebilir. ABD ithalatçılarının çeşitlendirme eğilimi dikkate alınarak; halı, tekstil, plastik, kimya gibi sektörlerde öne çıkma şansımız var. Özellikle hazır giyim ve ayakkabı-terlik sektörlerinde ciddi fırsatlar doğuyor. Ancak bazı ürün gruplarında uygulanan antidamping vergilerinin kaldırılması için de girişimlerde bulunmalıyız. Burada firmalarımıza bir hatırlatma yapmak istiyorum: Tedarik zincirindeki boşluklardan faydalanmak istiyorsak, standartlara tam uyum sağlamalıyız. Kaliteyi yükseltmeden, standartlara uyumlanmadan bu boşluklar kalıcı fırsata dönüşmez. Dünya rekabet ediyor, biz de kendimizi geliştirmeliyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTO'da Yapay Zeka Eğitimi ve Tedarik Fırsatları - Son Dakika

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