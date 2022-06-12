GTO'dan "Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası" konferansı - Son Dakika
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GTO'dan "Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası" konferansı

12.06.2022 15:37
GTO'dan "Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası" konferansı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Erkin Şahinöz Akademi iş birliğiyle, alanında uzman birbirinden değerli isimlerin katıldığı "Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı" düzenlendi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Erkin Şahinöz Akademi iş birliğiyle, alanında uzman birbirinden değerli isimlerin katıldığı "Stratejik Şirket Yönetimi ve İş Zekası Konferansı" düzenlendi.

İtibar yönetiminden metaverse gibi pek çok konunun ele alındığı konferansta konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "Biliyoruz ki yaşam, kararlarımızla şekilleniyor. Malcolm X'in dediği gibi 'Büyük zekalar, birlikte düşünür.' Biz de çalışanlarımızla, üyelerimizle birlikte düşünüyor, yönetim sistemlerimizle karar veriyoruz." dedi. Özel yaşam ve iş yaşamında alınan kararların doğruluğunu verilerin belirlediğini vurgulayan Yıldırım, "Ne kadar sağlıklı veri, o kadar sağlıklı karar. İş zekası dediğimiz şey de etkin ve kaliteli iş kararları vermemizi destekleyen bir sistem aslında. Elimizdeki verileri, bulunduğumuz konjonktürle sentezleyip anlamlı bilgiye dönüştürmeden sadece sezgilerimizle hareket etmek sonucundan memnun olmayacağımız kararlar aldırabiliyor bize. İçinde bulunduğumuz ekonomik atmosferde karar almanın ne kadar zor olduğunun farkındayım. Ama bugün yaşanan pek çok sorunun temelinde de sistemsizlik yok mu? Verilerin doğru analiz edilemeyip, yanlış kararlar alınması yok mu? Bu bağlamda; Erkin Şahinöz Akademi iş birliğiyle düzenlediğimiz ve gerçekten dopdolu bir içerikle hazırlanan konferansımız heyecan verici. Umut ediyorum ki bu konferansımızdan herkes en üst düzeyde fayda sağlar ve bunları iş hayatına en doğru şekilde yansıtır." ifadelerini kullandı.

GTO üyelerinin ilgiyle takip ettiği konferansta "Stratejik Şirket Yönetimi İlkeleri- İş Zekası ve Dönüşüm Yönetimi" hakkında sunum yapan Stratejik Yönetim Danışmanı ve FED Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, firmaların başarılı olabilmesi için iş zekası sistemine sahip olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Verilerle desteklenmeyen kararların da başarılı olma ihtimali çok düşük. Firmaların İcra Kurulu'ndaki herkes finansal tabloları ve iş zekasını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde olmalı. CAMELSC ilkelerine göre stratejik yönetim yapısı oluşturulmak isteniyorsa iş zekası kurulumuna öncelik verilmeli" dedi.

Konferansta ayrıca Fikret Aslanyürek "Düşünen Organizasyon", Hande Çankaya "İtibar Yönetimi", Cumhur İnan Bilen "Mali Mevzuatta Güncel Gelişmeler", Hakan Çalışkantürk "Şirketler Neden Batar", Halil Bedir "Satışta Zihinsel Fiziksel ve Psikolojik Performans Artışı", Bülent Kavaklı ise " Metaverse'de Yaşam - Metaverse ile Yaşam" konularında sunum gerçekleştirdi. - GAZİANTEP

GTO'dan Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası konferansı
GTO'dan Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası konferansı
GTO'dan Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası konferansı
GTO'dan Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası konferansı
GTO'dan Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası konferansı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Malcolm X, Metaverse, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTO'dan 'Stratejik şirket yönetimi ve iş zekası' konferansı - Son Dakika

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