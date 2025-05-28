GTO'nun mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

GTO'nun mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı

GTO\'nun mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı
28.05.2025 10:05
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Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur Başkanlığında Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde GTO AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan Avrupa Günü Caz Konseri'ne değinen Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, "Türkiye caz sahnesinin değerli isimleri Sibel Köse ve Kamil Erdem'in yer aldığı Avrupa Dörtlüsü, Odamızda muhteşem bir konser verdi. Salonu dolduran Gaziantepli hemşehrilerimiz için sanat dolu bir organizasyondu. GTO olarak ticari hayatın temsilcisi olsak da bugüne kadar şehrin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan pek çok işe imza attık. Bu konser de bunlardan biriydi. Bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve salonu dolduran hemşehrilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

" Suriye'deki süreci doğru yöneten şehirler kazanacak"

GTO'nun mayıs ayı faaliyetleri hakkında Meclis üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, konuşmasında dünyada ekonomik ve siyasal anlamda büyük kırılmalar yaşandığını söyleyerek "Mesela dünya, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor. Çünkü bu karar sadece siyasi bir tercih değil, ekonomik bir zorunluluk. Yaptırımların kaldırılması ülkemiz ve şehrimiz için de yeni bir dönem demek. Yıllardır beklediğimiz ticaret kapıları aralanıyor. Sınır ötesi yeniden yapılanma başlıyor. Suriye'deki bu süreci doğru yöneten şehirler kazanacak. İhracatçımızın önünün açılması, yatırımcının daha cesur kararlar alabilmesi ancak ve ancak süreci doğru okuyup doğru adımlar atmakla mümkün" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki süreçte Gaziantep'in doğacak fırsatları değerlendirebilmesinde ülke içinde yaşanan gelişmelerin de etkili olacağını belirten Yıldırım, "Enflasyon, finansmana erişim, iç siyasetteki gelişmeler. Her biri bizim ticari kararlarımızı alırken oldukça önemli etmenler. Biliyorsunuz, Merkez Bankası 17 Nisan'da politika faizini yüzde 46'ya yükseltti. Bu artış, enflasyonla mücadelede kararlılığın bir göstergesi. Enflasyonla mücadele uzun soluklu olacak. ve bu süreçte iş dünyasının desteğe ihtiyacı var" diye konuştu.

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) hakkında yaptığı "Tulumbaya su dökmek gerek." açıklamasının da önemli bir sinyal olduğunu ifade ederek KGF'nin yeniden yapılandırılarak devreye alınmasının özellikle KOBİ'ler için can suyu olacağını, Gaziantep gibi üretim üssü bir şehirde zamanında ve doğru kurgulanmış destek mekanizmalarının ekonomiyi harekete geçireceğini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTO'nun mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

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