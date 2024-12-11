Gübretaş'tan 70 Milyon Avro Yatırım - Son Dakika
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Ekonomi

Gübretaş'tan 70 Milyon Avro Yatırım

Gübretaş Maden, Söğüt Altın Madeni'nde 70 milyon avroluk yatırım için sözleşme imzaladı.

11.12.2024 21:47
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Gübretaş Maden Yatırımları AŞ, Söğüt Altın Madeni'nde 70 milyon avroluk yatırım yapılması için sözleşme imzalandığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ'nin Söğüt Altın Madeni'nde yatırım yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının 7 Ekim'de duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Bu kapsamda; Faz 2 konsantre üretim tesisinin temel ve detay mühendislik işleri, tüm ekipmanları, yapısal çelikleri, boruları, elektrik malzemeleri ve otomasyon ekipmanları olmak üzere anahtar teslimi, ayrıca saha ekipman süpervizörlüğü ve operatör eğitimleri dahil Metso Finland Oy ve Metso Maden Teknolojileri AŞ ile bugün sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme tutarının vergi ve nakliye hariç 70 milyon avro olduğu belirtilen açıklamada, yüzde 30'nun peşin, geri kalan kısmının ise tesisin devreye alınmasına kadar parçalı şekilde ödeneceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Gübretaş, Ekonomi, Finans, Faz 2, Maden, Söğüt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gübretaş'tan 70 Milyon Avro Yatırım - Son Dakika

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