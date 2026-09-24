Güçlü ABD PMI ve Orta Doğu riskleri Asya borsalarını baskıladı, Nikkei 225 yükseldi - Son Dakika
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Güçlü ABD PMI ve Orta Doğu riskleri Asya borsalarını baskıladı, Nikkei 225 yükseldi

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Tahvil piyasalarındaki satış baskısı Asya'da Japonya dışındaki borsaları negatif bölgede tutuyor. ABD PMI verileri ve Orta Doğu'daki enerji arzı riskleri Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırma olasılığını yüzde 70'e yükseltirken Nikkei 225 yüzde 0,88 kazançla kapandı.

Asya borsaları, tahvil piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesiyle Japonya hariç negatif seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonomik aktivitenin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişeler risk iştahını törpülüyor.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 57 değerini alarak 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI da 58,7 ile 59 ayın en yüksek değerini gördü.

Analistler, ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesinin ABD Merkez Bankasını (Fed) "şahin" kanada doğru ittiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, dün yüzde 5,14 ile 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 5,12'de dengelendi.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,079 ile 30 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ABD ile Çin arasında kasım ayında sona erecek Busan mutabakatının 10 Ocak'a kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlanmasına karşın tarafların nadir metaller konusunda anlaşma sağlamadığına yönelik haberler Çin borsasındaki düşüşte etkili oldu.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,88 değer kazancıyla 65.592 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 kayıpla 3.894 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 düşüşle 24.741 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 74.100 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriOrta DoğuJaponyaEkonomiEnerjiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Güçlü ABD PMI ve Orta Doğu riskleri Asya borsalarını baskıladı, Nikkei 225 yükseldi - Son Dakika
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