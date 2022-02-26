GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu - Son Dakika
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GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu

26.02.2022 11:21
GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "5. Uzay Günleri-Artemis" etkinliğinde üniversiteli mühendis adaylarını GUHEM'e davet etti.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "5. Uzay Günleri-Artemis" etkinliğinde üniversiteli mühendis adaylarını GUHEM'e davet etti.

Türk uzay ve roket sektörünün önde gelen isimlerini üniversiteli gençlerle buluşturmak amacıyla başlatılan Gebze Teknik Üniversitesi Uzay Günleri, bu yıl "Uzay Günleri-Artemis" adıyla 24-25 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olma özelliğini taşıyan GUHEM'in Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, düzenlenen etkinlikte "Uzay Güvenliği" hakkında gençlerle önemli bilgiler paylaşarak GUHEM'i tanıttı.

Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Halit Mirahmetoğlu'nun yanı sıra Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türksat Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel, SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş, DELTA V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu, ROKETSAN İleri Sistemler ve Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, UZAY HALE Projesi Başuzman Araştırmacı Banu Çiçek Aydın ve Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay da yer aldı.

"GUHEM uzay alanındaki insan gücünü arttıracak"

Konuşmasında GUHEM projesinin uzay farkındalığı ve insan kaynağının yetiştirilmesi amacına hizmet ettiğini vurgulayan GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, "Merkezimizi ziyaret eden herkes havacılık ve uzay anlamında birçok yeni bilgi edinme imkanına sahip oluyor. 154 interaktif düzeneğimiz ve uzman bilim iletişimcimizin aktaracağı bilgiler sayesinde ziyaretçilerimiz bilimsel anlamda pek çok kazanım sağlayabiliyorlar. GUHEM'de yer alan Havacılık Akademimizde, Kimya ve İnovasyon laboratuvarlarımızda farklı başlıklardaki eğitim faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Özellikle uzay ve havacılık alanında çalışmalar yapan üniversite toplulukları ile de yakın ilişkiler içerisindeyiz. Şu anda ülkemizde yaklaşık bin kişi uzay alanında çalışmalar gerçekleştiriyor. GUHEM sayesinde farkındalığı artırarak bu sayıyı ileride daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Uzay güvenliği ulusal güvenliğimiz için önemli bir konu"

Ülkelerin artık uzaydan gelecek tehditlere hazırlıklı olmaları konusuna öncülük eden olayın 1957 yılında Sovyetler Birliği tarafından Sputnik I'in uzaya gönderilmesi olduğunu aktaran Halit Mirahmetoğlu, "Özellikle Soğuk Savaş döneminden beri uzay savaşları fikri Rusya ve Amerika başta olmak üzere diğer ülkeler arasında da defalarca dillendiriliyor. Dünyadaki bütün savunma sistemleri sınırları korumak için tasarlanmış. Ama artık uzaya güvenliğimiz açısından da gitmeye çalışıyoruz. Ülkemizin aktif olarak 7 uydusu bulunuyor. Bu uydular vazgeçilmez hizmetler sunuyor. Herhangi bir problem halinde bu uyduların başka ellere geçmesini önlememiz lazım. Bu yüzden ulusal güvenliğimiz açısından da uzay güvenliği önemli bir konu haline geldi" diye konuştu. - BURSA

GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu
GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu

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Gebze Teknik Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Havacılık, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GUHEM Genel Müdürü Mirahmetoğlu, 5.Uzay Günleri'nde mühendis adaylarıyla buluştu - Son Dakika


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