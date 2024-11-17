Gülay Yando SANKON\'un Yeni Başkanı

Ekonomi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Antalya İl Başkanlığı ve Akdeniz Bölge Başkanlığı görevine iş insanı Gülay Yando'yu atadı.

Konuya ilişkin SANKON Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Nisa Özfidan, "Kuruluşumuzun Antalya İl Başkanlığı ve Akdeniz Bölge Başkanlığı'na Sayın Gülay Yando atanmıştır. Kendisine ve ekibine olan güvenimiz tamdır." ifadelerine yer verdi.

Atama kararının ardından Gülay Yando'nun, Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nde SANKON'un faaliyetlerini daha ileri taşımak için çalışmalarına başlaması bekleniyor. Yando'nun, bölgedeki iş dünyasına katkı sağlayacak projeler geliştireceği belirtildi. - İSTANBUL