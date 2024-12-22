Gülsan Holding İhracat Ödülü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Gülsan Holding İhracat Ödülü Aldı

Gülsan Holding İhracat Ödülü Aldı

Gülsan Holding, ihracat alanındaki başarısıyla GAİB tarafından ödüllendirildi ve toplumsal projelere vurgu yapıldı.

22.12.2024 12:34
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Gülsan Holding farklı sektörlerdeki yatırımlarıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken, ihracat alanındaki başarıları Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafındın ödüllendirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla GAİB tarafından düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren iki şirkete ihracatın yıldızları ödülleri verildi.

Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin yenilikçi yatırımları, üretim ve istihdamının yanı sıra gerçekleştirdiği ihracatlarıyla ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ederken, uyguladığı sosyal sorumluluk projeleriyle eğitim başta olmak üzere birçok alanda toplumsal kalkınmaya önemli destekler vermeye devam ediyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından 2023 yılı ihracat verileri göz önüne alınarak düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül töreninde Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren iki ayrı firma ödüllendirildi. Ödül töreninde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ile Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Gülsan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Gülpa ve Gülsan Sentetik Dokuma'nın ödüllerini Ali Topçuoğlu'na takdim ederek kutladılar.

Gülsan Holding sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren Gülsan Holding'in en önemli önceliğinin eğitim olduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, "Yaşadığımız ve kazandığımız şehrimize ve ülkemize hizmet etmek bizlerin en önemli önceliğidir. Sahip olduğumuz en değerli kaynağın insan olduğu bilinciyle eğitime büyük önem veriyor, geleceğimizi oluşturacak öğrencilerimizin eğitim imkanına sahip olmaları için bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Bu sorumluluk duygusuyla topluma kazandırdığımız okullarımızın yanı sıra hastane, camiler ve sosyal tesisler inşa ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki süreçte de yine kentimiz, ülkemiz ve milletimiz için imkanlarımız oranında gerekli desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gülsan Holding İhracat Ödülü Aldı - Son Dakika

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