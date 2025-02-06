Gülümseten Hayaller Topluluk Evi Hatay'da - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gülümseten Hayaller Topluluk Evi Hatay'da

Gülümseten Hayaller Topluluk Evi Hatay\'da

Amazon Türkiye, Hatay'da 4 bin kişiye ulaşan Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'ni açtı.

06.02.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amazon Türkiye, Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle Hatay Serinyol'da hayata geçirdiği "Gülümseten Hayaller Topluluk Evi"nde gerçekleştirdiği destek faaliyetleriyle, yaklaşık 4 bin insanın hayatına dokundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çalışmalarını tüm imkanıyla destekleyen Amazon Türkiye, felaketin ikinci yıl dönümünde de bölgeye yönelik desteklerini sürdürüyor.

2023 yılında Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle Hatay, Serinyol'da Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'ni hayata geçiren Amazon Türkiye, düzenlediği atölye ve eğitimlerle yaklaşık 4 bin kişiye ulaştı.

Serinyol El Ele Dayanışma Derneği yerleşkesinde yer alan merkezin ev sahipliği yaptığı sanat ve müzik terapisi temelli program ve atölyeler, dans, hareket ve beden farkındalığı çalışmaları, grup oyunları ve eğitim destek programlarıyla, çocukların ve gençlerin gelişimleri destekleniyor. Bireysel ve grup psikososyal destek oturumları, eğitmenlere yönelik iyi olma hali (wellbeing) seansları, topluluk buluşmaları ve çevrim içi danışmanlık seansları da merkezde verilen hizmetler arasında yer alıyor.

Amazon Türkiye ve Hayalime Ortak Ol Topluluğu işbirliğiyle ilk olarak 2023'te Ege Bölgesi'nde başlayan ve öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) becerileri kazanmaları için gerekli eğitim araçlarının ve kodlama eğitimlerinin sunulduğu "Hayalimi Kodluyorum" eğitimleri de Hatay'daki bu çok yönlü ve paydaşlı Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nde veriliyor.

Hayalime Ortak Ol Topluluğu gönüllüleri tarafından yüz yüze verilen bu eğitimlerle, bölgedeki öğrencilerin 21'inci yüzyıl becerileri kazanmaları ve akademik başarılarının desteklenmesi hedefleniyor.

"Dayanışma ve birlikteliğin gücünü yeniden deneyimledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayalime Ortak Ol Topluluğu Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Atalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak ve bölgedeki çocuklarla gençlere umut olmak amacıyla çıktıkları bu yolda, dayanışma ve birlikteliğin gücünü her gün yeniden deneyimlediklerini belirtti.

Atalar, kuruldukları günden bu yana eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek, çocukların ve gençlerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmak için sanat, spor, teknoloji ve psikososyal destek alanlarında birçok projeyi hayata geçirdiklerine değindi.

Amazon Türkiye'nin desteğiyle Hatay Serinyol'da hayata geçirdikleri Gülümseten Hayaller Topluluk Evi'nin misyonundan bahseden Atalar, "Gülümseten Hayaller Topluluk Evi, sadece bir merkez değil, aynı zamanda çocukların ve gençlerin kendilerini ifade edebildikleri, yeni beceriler kazanabildikleri ve gelecek hayallerine yön verebildikleri bir yaşam alanı oldu." ifadelerini kullandı.

Atalar, "İnanıyoruz ki, hayaller paylaşıldıkça gerçeğe dönüşür. Geleceği birlikte inşa etmek için dayanışmaya, üretmeye ve hayallere ortak olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Eğitim, Sanat, Yaşam, Müzik, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gülümseten Hayaller Topluluk Evi Hatay'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: Gülümseten Hayaller Topluluk Evi Hatay'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.