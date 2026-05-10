Gülyağı Taban Fiyatı Düşük - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gülyağı Taban Fiyatı Düşük

10.05.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta Ziraat Odası Başkanı, Gülbirlik'in belirlediği 80 liralık taban fiyatın yetersiz olduğunu bildirdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Gülbirlik) gülde kilogram başına 80 lira olarak belirlenen taban fiyatın çok düşük olduğunu bildirdi ve yeniden değerlendirilmesini istedi.

Selçuk, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, gülün çok hassas bir ürün olduğunu ve bu yıl 13 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini ifade etti.

Zirai donun ardından geçen yıl yüzde 30-40 civarında rekolte kaybı olduğunu anlatan Selçuk, Keçiborlu'da gülün tomurcuklarının patlamak üzere olduğuna işaret etti. Selçuk, şunları söyledi:

"Isparta gülümüzün, 'Rosa Damascena' diye geçen gülümüzün, havalar yağışlı gittiğinde bir tondan 3 kilogram gül yağı çıkıyor. Havalar kurak gittiğinde ise bu rakam 4,5 tondan 1 kilograma kadar düşüyor. Neredeyse yüzde 50 oranında, havaların yağışlı gitmesiyle birlikte bir verim artışı oluşuyor. Şimdi yine aynı şekilde, geçen yıllara baktığımızda bizim gülü topladığımızda Ispartamızın lokomotifi olan Gülbirlik ve Rosense firmamız ana taban fiyatlarını belirliyor. Bu güller toplanıyor, fabrikalarda işleniyor. Fabrikalarda işlendikten sonra bu taban fiyat belli oluyor. Yani on lira aşağı, on lira yukarı değişebiliyor."

Yaklaşık 2 gün önce Gülbirlik 80 liralık bir taban rakam belirledi. Ziraat Odası Başkanı olarak bu taban rakamın şu anda çok düşük olduğunu beyan ediyorum. Şu anda 1 litre mazot zaten 80 lira. Buraya insanlar ne ile gelecek? Tabii ki arabasıyla, traktörüyle. Buradaki işlemler hep traktörler ve ekipmanlarla oluyor. Bu rakamın çok düşük olduğunu, tekrar gözden geçirilerek 130 lira bandına gelmesini çiftçilerimiz adına Gülbirlik'ten talep ediyorum."

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 gül sezonunda ilk kez taban fiyat uygulamasına geçildiğini ve sezon sonunda üreticilere kilogram başına net 80 lira ödeme yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gülyağı Taban Fiyatı Düşük - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:30:59. #7.12#
SON DAKİKA: Gülyağı Taban Fiyatı Düşük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.