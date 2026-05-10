Gülyağı Taban Fiyatı Düşük

(ISPARTA) – Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Gülbirlik) gülde kilogram başına 80 lira olarak belirlenen taban fiyatın çok düşük olduğunu bildirdi ve yeniden değerlendirilmesini istedi.

Selçuk, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, gülün çok hassas bir ürün olduğunu ve bu yıl 13 bin ton civarında bir rekolte beklediklerini ifade etti.

Zirai donun ardından geçen yıl yüzde 30-40 civarında rekolte kaybı olduğunu anlatan Selçuk, Keçiborlu'da gülün tomurcuklarının patlamak üzere olduğuna işaret etti. Selçuk, şunları söyledi:

"Isparta gülümüzün, 'Rosa Damascena' diye geçen gülümüzün, havalar yağışlı gittiğinde bir tondan 3 kilogram gül yağı çıkıyor. Havalar kurak gittiğinde ise bu rakam 4,5 tondan 1 kilograma kadar düşüyor. Neredeyse yüzde 50 oranında, havaların yağışlı gitmesiyle birlikte bir verim artışı oluşuyor. Şimdi yine aynı şekilde, geçen yıllara baktığımızda bizim gülü topladığımızda Ispartamızın lokomotifi olan Gülbirlik ve Rosense firmamız ana taban fiyatlarını belirliyor. Bu güller toplanıyor, fabrikalarda işleniyor. Fabrikalarda işlendikten sonra bu taban fiyat belli oluyor. Yani on lira aşağı, on lira yukarı değişebiliyor."

Yaklaşık 2 gün önce Gülbirlik 80 liralık bir taban rakam belirledi. Ziraat Odası Başkanı olarak bu taban rakamın şu anda çok düşük olduğunu beyan ediyorum. Şu anda 1 litre mazot zaten 80 lira. Buraya insanlar ne ile gelecek? Tabii ki arabasıyla, traktörüyle. Buradaki işlemler hep traktörler ve ekipmanlarla oluyor. Bu rakamın çok düşük olduğunu, tekrar gözden geçirilerek 130 lira bandına gelmesini çiftçilerimiz adına Gülbirlik'ten talep ediyorum."

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, yaptığı yazılı açıklamada, 2026 gül sezonunda ilk kez taban fiyat uygulamasına geçildiğini ve sezon sonunda üreticilere kilogram başına net 80 lira ödeme yapılacağını duyurmuştu.