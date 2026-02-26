Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Gerekiyor - Son Dakika
Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi Gerekiyor

26.02.2026 14:30
MTSO Başkanı Çakır, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye sanayisinin kalite ve rekabet gücünü artırdığını ancak mevcut küresel ticaret koşullarında yetersiz kaldığını belirterek, "2026 dünyasında bu gömlek bize dar gelmeye başladı. Gümrük Birliği mutlaka güncellenmeli" dedi.

MTSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hamit İzol başkanlığında gerçekleştirildi. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir'in konuk olduğu toplantıda, küresel ticaretteki dönüşüm, Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemeleri ve Türkiye'nin rekabet gücü ele alındı. Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Avrupa Birliği'nin kamu alımlarında Avrupalı şirketlere öncelik tanımayı öngören 'Made in Europe' yaklaşımını değerlendirdi. Türkiye ihracatının büyük bölümünün Avrupa'ya yapıldığını hatırlatan Çakır, söz konusu düzenlemelerin Türk dış ticaretinde daralma riski oluşturduğunu vurguladı. AB'nin üçüncü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarının Türkiye'yi gümrük oranları ve maliyetler açısından dezavantajlı konuma düşürdüğünü kaydeden Çakır, "1996'da imzalanan Gümrük Birliği sanayimizde ciddi bir dönüşüm sağladı, kalite ve rekabet gücümüzü yukarı taşıdı. Ancak bugün gelinen noktada mevcut yapı; sanayi, tarım, lojistik, hizmetler ve e-ticaret alanlarında Türkiye'yi sınırlıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa pazarındaki konumunu korumasının hayati önem taşıdığını belirten Çakır, "Güvenilir ülke statüsü ticaretimizin sürdürülebilirliği açısından kritik. 2026'da dişimizi tırnağımıza katıp Avrupa'da elde ettiğimiz pazarlarımızı korumalıyız. Bu pazarlarda olmamız şart" dedi.

"Yeşil Mutabakat'a uyum zorunluluk"

Çakır, Yeşil Mutabakat ve karbon ayak izi düzenlemelerine uyumun artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini ifade ederek, çevresel kriterlere uyum sağlanmaması halinde yalnızca ihracatın değil, yabancı yatırımların da olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulundu. Çakır, firmaların hem Yeşil Mutabakat'a hem de yeni ticari düzenlemelere hızla adapte olması gerektiğini dile getirdi.

"Risk alırken iki kez düşünmeliyiz"

Ekonomide zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Çakır, iş dünyasına temkinli hareket etme çağrısında bulundu. Risk yönetiminin her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Çakır, finansmana erişim konusunda yürütülen çalışmalara da değindi. Nefes kredisi çalışmalarının sürdüğünü, yeni kredi paketinin gündemde olduğunu kaydeden Çakır, istihdam ve ihracat odaklı finansman desteklerinin devam ettiğini ve bunların önümüzdeki günlerde duyurulacağını söyledi.

Toplantı, meclis üyelerinin sektörel değerlendirmelerinin ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

