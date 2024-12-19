Gümrük Muhafaza Ekipleri, 50 Milyar Liralık Kaçakçılığı Önledi - Son Dakika
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Ekonomi

Gümrük Muhafaza Ekipleri, 50 Milyar Liralık Kaçakçılığı Önledi

Gümrük Muhafaza Ekipleri, 50 Milyar Liralık Kaçakçılığı Önledi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ocak-kasım döneminde 50 milyar 354 milyon lira değerinde kaçakçılığı engelledi. Uyuşturucu ve gıda ürünleri gibi çeşitli eşyalara yönelik operasyonlar, önceki yıllara göre büyük bir artış gösterdi.

19.12.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ocak- kasım döneminde 50 milyar 354 milyon 758 bin 902 liralık kaçakçılığı engelledi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, yıl boyunca kaçak eşya, araç, tütün, alkol ve uyuşturucuyla mücadelesini sürdürdü. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; ocak- kasım döneminde gümrük muhafaza ekiplerince 50 milyar 354 milyon 758 bin 902 liralık kaçakçılık önlendi. Buna göre gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarında 20 milyar 937 milyon 986 bin 71 lira değerinde ticari eşyaya el konuldu.

EŞYA GRUPLARI VE DEĞERİ

Ocak- kasım döneminde gümrük muhafaza ekipleri tarafından ele geçirilen eşya grupları ve değeri şöyle;

"Araç 5 milyar 713 milyon 818 bin 48 lira, çeşitli eşya 5 milyar 313 milyon 954 bin 990 lira, elektrik- elektronik 1 milyar 958 milyon 308 bin 724 lira, akaryakıt 94 milyon 75 bin 472 lira, tekstil 812 milyon 765 bin 516 lira, değerli maden 3 milyar 138 milyon 555 bin 534 lira, tıbbi eşya 264 milyon 697 bin 485 lira, makine aksamı ve yedek parça 768 milyon 330 bin 798 lira, zirai ürün 49 milyon 977 bin 645 lira, silah mühimmat 96 milyon 870 bin 830 lira, döviz 326 milyon 757 bin 173 lira, kimyevi madde 107 milyon 535 bin 929 lira, tarihi eser 5 milyon 293 bin 375 lira."

GIDA ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ

Gıda ürünü yakalanmalarında önceki yıllara göre artış yaşandı. Geçen yılın tamamında 194 milyon 352 bin lira değerinde gıda ürününe el konuldu. Bu yıl ocak- kasım döneminde 1 milyar 409 milyon 428 bin 626 lira değerinde gıda ürününün ülkeye girişi engellendi. Ele geçirilen gıda ürünleri 2023'ün verilerinin 7 katından fazla oldu.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT VERİLMEDİ

Gümrük ve muhafaza ekipleri tarafından 29 milyar 416 milyon 772 bin 192 lira değerinde uyuşturucu, 877 milyon 616 bin 564 lira değerinde tütün- alkol kaçakçılığı engellendi. Geçen yıl 5 milyar 474 milyon 461 bin 285 lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekiplerinin operasyonlarında toplam 22 bin 42 kilo ve 5 milyon 329 bin 447 adet uyuşturucu türevinin ülkeye girişi engellendi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrük Muhafaza Ekipleri, 50 Milyar Liralık Kaçakçılığı Önledi - Son Dakika

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