Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin ve Ambarlı'da 730 bin kaçak eşyaya el koydu - Son Dakika
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Ekonomi

Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin ve Ambarlı'da 730 bin kaçak eşyaya el koydu

Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin ve Ambarlı\'da 730 bin kaçak eşyaya el koydu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu. Operasyonlar sonucunda binlerce güneş gözlüğü, optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, gözlük çerçevesi ve paspas ele geçirildi.

14.08.2024 12:49
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Ambarlı gümrük limanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 730 bin kaçak eşyaya el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında riskli olduğu değerlendirilen beyannameleri inceledi.

İncelemede, değeri yüksek ticari eşyaların düşük değerli olarak bildirilip aldatıcı işlem ve davranışlarla yurda sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Mersin ile İstanbul'daki Ambarlı gümrük limanında gerçekleştirilen detaylı kontrolde, 534 bin 940 güneş gözlüğü, 142 bin 140 optik tarzda işlenmiş plastik camlı gözlük, 51 bin 127 gözlük çerçevesi ve 1650 paspas (MOP) ele geçirildi.

Olaya ilişkin Mersin ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin ve Ambarlı'da 730 bin kaçak eşyaya el koydu - Son Dakika

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