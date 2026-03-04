Gümrük Müşavirliği Geleceği Tartışıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Gümrük Müşavirliği Geleceği Tartışıldı

04.03.2026 12:49
Rıdvan Haliloğlu, gümrük müşavirliğinin dönüşümünü ve danışmanlık rolünün önemini vurguladı.

Solmaz Playground'da düzenlenen "Bir Gümrük Müşavirinin Kariyer Yolculuğu" başlıklı söyleşinin konuğu, Do&Co Gümrük Müdürü ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Rıdvan Haliloğlu oldu.

Solmaz'dan yapılan açıklamaya göre, söyleşide, gümrük müşavirliği mesleğinin geçmişten bugüne geçirdiği dönüşüm, gelecekteki yönü, değişen dinamikler ve küresel ticaretin etkileri ele alındı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Haliloğlu, Solmaz Kurucusu Asım Barlın'ın yıllar önce ifade ettiği "Bu mesleğin dünyaya açılması ve gelişime ayak uydurması gerekir" yaklaşımının, sektör açısından vazgeçilmez bir gereklilik haline geldiğini vurguladı.

Uluslararası şirketlerde edindiği deneyimlerin mesleki bakış açısını geliştirdiğini aktaran Haliloğlu, global ölçekte düşünmenin ve hareket etmenin meslek için kritik önem taşıdığını ifade etti.

Temelleri 1909 yılına dayanan gümrük müşavirliği mesleğinin her dönemde değişim içinde olduğunu vurgulayan Haliloğlu, "Dünyada ticaret var oldukça gümrük müşavirliği mesleği varlığını sürdürecek. Ancak bu meslekte kalıcı olanlar, değişime ve dönüşüme uyum sağlayabilenler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Danışmanlık rolü öne çıkacak"

Haliloğlu, gümrük müşavirliği mesleğinin geleceğinde danışmanlık rolünün çok daha güçlü bir konuma geleceğini belirterek, sektörde uzmanlığın ve stratejik bakış açısının önemine dikkati çekti.

Haliloğlu, geleceğin gümrük müşavirliği mesleğinin, yalnızca işlem yapan değil, müşterilerine stratejik rehberlik sunan bir yapıya evrileceğini kaydetti.

Etkinlikte ayrıca, dijitalleşmenin sektöre etkileri, veri yönetimi, risk analizi, temsil yetkisi, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) sınıflandırmasının önemi ile teknolojik gelişmelerin tarifelendirme ve mevzuat süreçlerine yansımaları da masaya yatırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi



    
13:30
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
