Gümrük ve Dış Ticaret Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Gümrük ve Dış Ticaret Etkinliği

Gümrük ve Dış Ticaret Etkinliği

2025 yılı gümrük mevzuatı değişiklikleri ve güncel konular ele alındı.

16.01.2025 13:56
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Asset Global Logistic Integration (GLI) ve NOSAB iş birliğiyle düzenlenen "2025 Yılı Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Değişiklikleri" konulu etkinlikte, 2025 yılına ilişkin gümrük ve dış ticaret mevzuatındaki değişiklikler, Yeşil Mutabakat ve Karbon Ayak İzi gibi güncel konular ele alındı.

Asset Global Logistic Integration (GLI) ve NOSAB iş birliğiyle düzenlenen "2025 Yılı Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Değişiklikleri" konulu etkinlik NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, 2025 yılına ilişkin gümrük ve dış ticaret mevzuatındaki değişiklikler, Yeşil Mutabakat ve Karbon Ayak İzi gibi güncel konular ele alındı. Ayrıca, tedarik zincirinde maliyet azaltıcı gümrük uygulamaları üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlikte, Asset GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, Bursa Bölge Müdürü Burak Türkkan, İş Geliştirme Müdürü Hüseyin Dinsever ile Risk ve Yasal Uyum Koordinatörü Barış Çakır katılımcılara bilgiler aktardı. Konferans boyunca katılımcılar, güncel mevzuat değişiklikleri hakkında detaylı bilgi edinme fırsatı buldu. Bunun yanı sıra, dış ticaret ve lojistik süreçlerinde uygulanabilecek yeni stratejiler ve çözüm önerileri de paylaşıldı. Etkinlik, sektördeki firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik bilgi ve fikir alışverişiyle sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

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