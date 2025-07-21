Gümrüklerde Kaçakçılığa Karşı Büyük Mücadele

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2025 yılının ilk yarısında gümrüklerde 35,5 milyar liralık kaçak eşya ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından, yeni nesil teknolojiye sahip sistemler ve geliştirilmiş analiz teknikleri kullanılarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında, 2025 yılının ilk altı ayında 3 bin 650 farklı operasyon gerçekleştirildi.

Yakalamalarda yüzde 114 artış: 35,5 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

2025 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 114 artışla toplam 35 milyar 513 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda ekipler, çeşitli türlerde kaçak eşya yakalamasına imza attı. Ele geçirilen başlıca ürünler arasında 18,7 ton uyuşturucu madde, 96 milyon 668 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki, 33 milyon 365 bin adet tekstil malzemesi, 29 milyon 866 bin adet çeşitli eşya, canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eser gibi çok geniş bir yelpazede farklı ürün grupları yer aldı.

Haziranda gümrüklerde 'kaçak eşya' bilançosu: Yüzde 199 artış ile 9 milyar lirayı aştı

Haziran ayında yürütülen operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 199 artışla toplam 9 milyar 67 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Haziran ayı operasyonlarında öne çıkan yakalamalar arasında ise 3,4 ton uyuşturucu madde, 16 milyon 710 bin adet tütün, tütün mamulü ve içki, 9 milyon 872 bin adet çeşitli eşya, 4 milyon 458 bin adet tıbbi malzeme bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebep olarak ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit verilmeyeceğine dikkat çekildi. - ANKARA