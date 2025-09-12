Gümüş Fiyatları 14 Yılın Zirvesinde

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte değerli metallerde yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, iş gücü piyasasının soğuduğunu ve enflasyonun ılımlı seyrettiğini ortaya koydu. Bu tablo, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde agresif davranabileceği beklentilerini artırdı. Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ RÜZGARI

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, dolara olan talebi azaltırken tahvil faizlerini aşağı çekti. Bu durum, altın ve gümüş gibi değerli metalleri pozitif etkiledi. Gümüşün ons fiyatı 42,3 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, yatırımcısına yılbaşından bu yana %45'in üzerinde kazanç sağladı.

GÜMÜŞE SANAYİDEN GÜÇLÜ TALEP

Altın gibi güvenli liman özelliği taşıyan gümüş, aynı zamanda endüstriyel alanda da yoğun şekilde kullanılıyor. Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji sektörlerinde talep artarken, güneş panellerinde de gümüşe önemli ölçüde ihtiyaç duyuluyor. ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine dahil etmesi de talep beklentilerini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

UZMANDAN DEĞERLİ METALLER YORUMU

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kıymetli metallerde son dönemde güçlü bir talep görüldüğünü belirtti. Eylül ayında altın fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Ergezen, ABD'den gelen enflasyon ve istihdam verilerinin Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi. Bu gelişmenin hem altın hem gümüş fiyatlarına olumlu yansıdığını kaydetti.

ALTIN 3.700 DOLAR SEVİYESİNDE KRİTİK EŞİKTE

Altının ons fiyatının 3.700 dolar seviyelerine yaklaştığını ve bu seviyenin kritik öneme sahip olduğunu belirten Ergezen, "Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte eğer ABD tarafında büyümeye yönelik verilerde iyimserlik görürsek, gümüşteki yükselişin daha da hızlandığını görebiliriz" dedi.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU VE BEKLENTİLER

Uzman, ABD ve Çin'den ekonomik toparlanmaya yönelik güçlü veriler gelmesi halinde altın/gümüş rasyosunun yıl içinde 80'in altına gerileyebileceğini söyledi. Bununla birlikte, zayıf istihdam verilerinin Fed'in gecikmiş adımlarına işaret ettiğini ve ekonomideki yavaşlamanın sürebileceğini belirterek, rasyoda mevcut seviyelerde dalgalanma beklentisini dile getirdi.

"40 DOLAR ÜZERİNDEKİ SALINIM DEVAM EDECEK"

Ergezen, gümüşte sert kayıplar beklemediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Altına paralel hareketler görme ihtimalimiz yüksek. 40 dolar üzerindeki gümüş salınımı devam edecektir. Ekonomik verilerde toparlanma sinyalleri geldiğinde, gümüş altına göre yeniden değer kazanmaya başlayabilir."