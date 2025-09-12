Gümüş Fiyatları 14 Yılın Zirvesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gümüş Fiyatları 14 Yılın Zirvesinde

Gümüş Fiyatları 14 Yılın Zirvesinde
12.09.2025 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşün ons fiyatı 42,3 dolara çıkarak 14 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 42,3 doları test ederek 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte değerli metallerde yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, iş gücü piyasasının soğuduğunu ve enflasyonun ılımlı seyrettiğini ortaya koydu. Bu tablo, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde agresif davranabileceği beklentilerini artırdı. Para piyasalarında Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

DEĞERLİ METALLERDE YÜKSELİŞ RÜZGARI

Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, dolara olan talebi azaltırken tahvil faizlerini aşağı çekti. Bu durum, altın ve gümüş gibi değerli metalleri pozitif etkiledi. Gümüşün ons fiyatı 42,3 dolarla Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, yatırımcısına yılbaşından bu yana %45'in üzerinde kazanç sağladı.

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

GÜMÜŞE SANAYİDEN GÜÇLÜ TALEP

Altın gibi güvenli liman özelliği taşıyan gümüş, aynı zamanda endüstriyel alanda da yoğun şekilde kullanılıyor. Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji sektörlerinde talep artarken, güneş panellerinde de gümüşe önemli ölçüde ihtiyaç duyuluyor. ABD'nin gümüşü "kritik mineral" listesine dahil etmesi de talep beklentilerini güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

UZMANDAN DEĞERLİ METALLER YORUMU

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, kıymetli metallerde son dönemde güçlü bir talep görüldüğünü belirtti. Eylül ayında altın fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Ergezen, ABD'den gelen enflasyon ve istihdam verilerinin Fed'den faiz indirimi beklentilerini artırdığını söyledi. Bu gelişmenin hem altın hem gümüş fiyatlarına olumlu yansıdığını kaydetti.

ALTIN 3.700 DOLAR SEVİYESİNDE KRİTİK EŞİKTE

Altının ons fiyatının 3.700 dolar seviyelerine yaklaştığını ve bu seviyenin kritik öneme sahip olduğunu belirten Ergezen, "Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte eğer ABD tarafında büyümeye yönelik verilerde iyimserlik görürsek, gümüşteki yükselişin daha da hızlandığını görebiliriz" dedi.

ALTIN/GÜMÜŞ RASYOSU VE BEKLENTİLER

Uzman, ABD ve Çin'den ekonomik toparlanmaya yönelik güçlü veriler gelmesi halinde altın/gümüş rasyosunun yıl içinde 80'in altına gerileyebileceğini söyledi. Bununla birlikte, zayıf istihdam verilerinin Fed'in gecikmiş adımlarına işaret ettiğini ve ekonomideki yavaşlamanın sürebileceğini belirterek, rasyoda mevcut seviyelerde dalgalanma beklentisini dile getirdi.

"40 DOLAR ÜZERİNDEKİ SALINIM DEVAM EDECEK"

Ergezen, gümüşte sert kayıplar beklemediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Altına paralel hareketler görme ihtimalimiz yüksek. 40 dolar üzerindeki gümüş salınımı devam edecektir. Ekonomik verilerde toparlanma sinyalleri geldiğinde, gümüş altına göre yeniden değer kazanmaya başlayabilir."

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Gümüş, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüş Fiyatları 14 Yılın Zirvesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana uçaktan iner inmez Fenerbahçe maçı için mesajı verdi Andre Onana uçaktan iner inmez Fenerbahçe maçı için mesajı verdi
İş görüşmesinde ölümden döndü Heimlich manevrası hayatını kurtardı İş görüşmesinde ölümden döndü! Heimlich manevrası hayatını kurtardı
Fenerbahçe, Tedesco’ya imza attırıyor Fenerbahçe, Tedesco'ya imza attırıyor
Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı
Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar Uyarıya kulak asmadılar, dakikalar sonra kaza yaptılar
Grok’un X hesabına erişim engeli getirildi Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Hamas: İsrail’in Doha saldırısının ardından taleplerimizde değişiklik yok Hamas: İsrail'in Doha saldırısının ardından taleplerimizde değişiklik yok
Can Holding’e yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4’ü yakalandı Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü yakalandı

13:40
Can Holding’in Tekfen’deki hisselerine el konuldu
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
13:27
Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi İşte Fenerbahçe’nin kazanma ihtimali
Avrupa Ligi tam 10 bin kez simüle edildi! İşte Fenerbahçe'nin kazanma ihtimali
13:14
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu
Kremlin: Ukrayna-Rusya barış müzakereleri durduruldu
13:08
Fatih Terim’den milli takım sürprizi
Fatih Terim'den milli takım sürprizi
12:47
Sahte diploma davası başladı Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
Sahte diploma davası başladı! Hakim sordu, İmamoğlu aylık gelirini açıkladı
11:59
Manavgat Belediye’sinin deposundan servet çıktı 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...
Manavgat Belediye'sinin deposundan servet çıktı! 3 kilo külçe altın, 500 bin euro...
11:31
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı Nedeni akılalmaz
İş arkadaşının başını kesti, asfaltta yuvarlayıp çöpe attı! Nedeni akılalmaz
11:21
Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti
Galatasaray, 15 yaşındaki genç golcüyü transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2025 14:03:51. #7.12#
SON DAKİKA: Gümüş Fiyatları 14 Yılın Zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.