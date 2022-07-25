Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı - Son Dakika
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Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı

25.07.2022 13:57
Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı

Her sene olduğu gibi büyük beklenti ile yaz sezonuna başlayan gümüşçüler, bu sene gurbetçi misafirlerden umdukları satışı gerçekleştiremiyor.

Her sene olduğu gibi büyük beklenti ile yaz sezonuna başlayan gümüşçüler, bu sene gurbetçi misafirlerden umdukları satışı gerçekleştiremiyor.

Yurt dışında yaşayan Eskişehirliler, memleketlerine gelmeye başladı. Başta Belçika olmak üzere birçok ülkeden gelen gurbetçiler şehirde yoğunluk oluşturuyor. Eskişehir esnafı, gurbetçilerin gelmesiyle satışlarının yükselmesini umuyor. Gümüşçüler de bu beklenti ile yaz sezonuna girdiler, fakat bu sene gurbetçilere yaptıkları satışlar neredeyse yarı yarıya düştü. Satışları beklentinin altında kalan gümüşçülerin umutlu bekleyişi sürüyor.

"Bu yaz satışlar beklentilerimizin altında kaldı"

Uzun yıllardır Eskişehir'de gümüşçülük yapan Meryem Ercan, her sene gurbetçilerin gelmesiyle satışlarının olumlu yönde etkilemediğini dile getirdi. Bu sene gurbetçileri sadece sokakta gördüğünü söyleyen Ercan, gurbetçi yoğunluğunun yarı yarıya düştüğünü belirtti. Ercan, "Bu yaz satışlar beklentilerimizin altında kaldı. Geçen yıllarla karşılaştırdığımızda satışlarımız çok çok düşük. Gurbetçiler şehre geldi, onlardan beklentilerimiz yüksek oluyor, ama umduğumuz satışın bayağı altında kaldı. Geçen seneyle karşılaştırdığımızda gurbetçi misafirlerimize yaptığımız satışlar yarı yarıya düştü. Şöyle bir şey var, normalde yaz aylarında yerli halk kaybolurdu. Sanki Eskişehir'de kimse kalmamış gibi sadece gurbetçiler alış veriş yapardı. Şimdi öyle değil, yerli halk var. Onlar düğün alış verişi yapıyor, sevdiklerine hediyeler alıyor. Altın almaya gücü olmayan vatandaşlar gelip gümüş alıyor, ama artık gurbetçi misafirlerimize pahalı geliyor sanırım, gümüş almıyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Belçika, Gümüş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümüşçüler gurbetçilerden umduğunu bulamadı - Son Dakika

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