Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında 2024 yılı ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Ekonomi

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever başkanlığında 2024 yılının ikinci koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Tanrısever, Valilik Salonunda düzenlenen toplantıda, 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla kentteki 182 projenin yatırım maliyetinin 51 milyar 919 milyon 455 bin lira olduğunu söyledi.

Projeler için 31 milyar 571 milyon 436 bin lira harcandığını belirten Tanrısever, "Projelerin 2024 yılı ödeneği ise 2 milyar 873 milyon 434 bin lira olup, dönem sonuna kadar yapılan yılı harcama tutarı 37 milyon 297 bin liradır." dedi.

Tanrısever, projelerden 4'ünün tamamlandığına işaret ederek, "127 proje devam etmekte, 38 proje ihale aşamasında,13 projeye ise henüz başlanılmamıştır." diye konuştu.

KÖYDES Programı kapsamında Gümüşhane'ye 2023'te tahsis edilen 57 milyon 862 bin lira ödeneğin 50 milyon 936 bin lirasının harcandığını dile getiren Tanrısever, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca 5 projeye 11 milyon 775 bin lira destek sağlandığını sözlerine ekledi.