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Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması - Son Dakika

Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması

01.01.2022 10:36

Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması Gümüşhaneli fırıncı Mustafa Zengin ihtiyaç sahipleri için uyguladığı sistemle askıdaki ekmeklerin sayısını dijital tabloya not ederek yardım severlerin de dikkatini çekiyor Gümüşhane'de fırın işletmeciliği yapan Mustafa Zengin, dükkanında...

Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması

Gümüşhaneli fırıncı Mustafa Zengin ihtiyaç sahipleri için uyguladığı sistemle askıdaki ekmeklerin sayısını dijital tabloya not ederek yardım severlerin de dikkatini çekiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de fırın işletmeciliği yapan Mustafa Zengin, dükkanında hayata geçirdiği 'askıda ekmek' uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzanmasına vesile oluyor.

Türkiye'de bugüne kadar çok çeşitli örneklerle yapılan askı uygulaması Gümüşhane kent merkezinde dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli Gümüşhane ekmeğini üreten Mustafa Zengin tarafından "askıda ekmek" olarak gerçekleştiriliyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği uygulamada ekmek fırınına gelen müşterinin talebi üzerine istedikleri miktarda ekmeği askıya çıkaran Zengin, ekmeklerin sayısını dijital tabloya not ederek askıdaki ekmek sayısını sürekli güncel tutuyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların genellikle günün sakin saatlerinde fırına gelerek taleplerini dile getirdiklerini söyleyen fırın sahibi Mustafa Zengin, maddi durumu iyi vatandaşlara yardım noktasında çağrıda bulundu.

"Uygulamayı gören vatandaşlar duygulanıyor"

Fırıncılığa başladıkları günden bu yana bu tarz uygulamaları gerçekleştirdiklerini söyleyen fırın sahibi Mustafa Zengin, "Bu uygulama 70'li yıllardan bu güne kadar intikal etmiştir. Ben büyük şehirlere gittim, orada bu uygulamayı gördüm. O zaman sadece kağıda yazılıyordu şimdi böyle levhayla olduğu için daha etkili oldu. Bu uygulamayı gören vatandaşlar duygulanıyor 'benim de bir katkım olsun' diyor. Hali vakti yerinde olanlara tavsiyem burada onların da bir katkısı olsun. Herkes buradan faydalanıyor; öğrencisi, yoksulu, garibanı. Peygamber efendimizin bir sözü vardır 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' diye ona dayanarak bu vesileyle bu uygulamayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Gümüşhane'deki bütün fırınlara bu uygulamayı yaymayı düşünüyoruz"

Askıda ekmek kültürünün Osmanlı'dan bugüne geldiğini kaydeden İbrahim Zengin ise "Biz bu fırını ilk açtığımız günden beri devam ediyor. Hayır yapmak isteyen yardımsever arkadaşların ücretini verip ihtiyaç sahiplerine ekmek alıyor. Son zamanlarda ekonomik krizle beraber ihtiyaç sahipleri belli oluyor, yardım amaçlı veriyoruz. Gümüşhane'de inşallah yakın zamanda tüm fırınlarda bunu yaymayı düşünüyoruz. Maddi durumu iyi olan insanlara tek ricamız kampanyamıza katılmalarıdır. Burada yapılan her türlü kampanya ihtiyaç sahiplerine bizzat kendi elimizle ulaşmaktadır o konuda gönülleri rahat olabilir" ifadelerini kullandı.

Yardımlaşmanın öneminden bahseden vatandaşlardan Hasan Yağız da "Çok güzel bir şey. İmkanı olan her tarafa yardım etmeyi sever. Diyecek ki iki tane ben alıyorum bir tane de oraya koy olmayan vatandaş alsın. Zaten şu an ekmek alamayan çok. Paranın bir değeri yok. Gerçekten zor bir durum ama böyle bir yardımlaşma olursa çok güzel olur" dedi.

Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması
Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması
Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması
Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması
Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması
Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması

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Mustafa Zengin, Gümüşhane, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de 'askıda dijital ekmek' uygulaması - Son Dakika Ekonomi


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