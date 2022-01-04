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Gümüşhane'nin 2021 ihracat rakamları yüz güldürdü - Son Dakika

Gümüşhane'nin 2021 ihracat rakamları yüz güldürdü

04.01.2022 09:15
Gümüşhane'nin 2021 ihracat rakamları yüz güldürdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Gümüşhane'nin ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında artarak 67,4 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Gümüşhane'nin ihracat rakamları bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında artarak 67,4 milyon dolara ulaştı.

İhracatı en fazla artan 9. il

Kurumun web sitesinde yer alan verilerin derlenmesi sonucu ortaya çıkan rakamlara göre Gümüşhane bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 75 oranında artırarak 81 il içerisinde artış oranında 9. sırada yer aldı.

2020 yılındaki toplam ihracatı 38 milyon 612 bin 564 dolar olan Gümüşhane bu rakamı 2021 yılında 67 milyon 407 bin 717 dolara yükseltti. Toplam ihracat rakamlarına bakıldığında 2020 yılında 70. sırada yer alan Gümüşhane, 2021 yılında bu tabloda 67. sıraya yükseldi.

Yüzde 98'i madencilik ürünleri

Türkiye'de adını değerli bir madenden alan tek il olan Gümüşhane'de ihracatçı firmaların sektörlerine bakıldığında ise toplam ihracatın yüzde 98'inin yüzlerce yıldır madencilik yapılan kentteki madencilik ürünlerinden oluştuğu anlaşıldı. Bu kalemdeki ihracatlar bir önceki yıla göre yüzde 77,7 oranında arttı.

İhracat 7 sektörden 15 sektöre çıktı

Madenciliği 1 milyon 148 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri izlerken, 40 bin 139 dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 39 bin 705 dolarla kuru meyve ve mamulleri, 21 bin 481 dolarla çelik, 10 bin 770 dolarla meyve ve sebze, 5 bin 267 dolarla demir ve demir dışı metaller, 2 bin 812 dolarla zeytin ve zeytinyağı, 2 bin 412 dolarla çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, 588 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 320 dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 222 dolarla iklimlendirme sanayii, 176 dolarla yaş meyve ve sebze, 65 dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

2020 yılında yalnızca 7 sektörde ihracat yapılan Gümüşhane'de 2021 yılında 15 sektörde ihracat yapılması sevindirici bulundu.

19 ülkeye ihracat yapıldı, en fazla Çin'e

Yine rakamlara bakıldığında 2020 yılında 20 ülkeye ihracat yapılan Gümüşhane'de bu rakam 2021 yılında 19 ülkeye düştü. Ülke ülke ihracat rakamlarına bakıldığında en fazla ihracat 23,9 milyon dolarla Çin'e, 17,2 milyon dolarla Güney Kore'ye, 13,9 milyon dolarla Belçika'ya, 6,7 milyon dolarla Almanya'ya, 4,6 milyon dolarla İspanya'ya yapılırken bu ülkeleri sırasıyla İran, İsrail, Irak, Libya, Hollanda, Azerbaycan, Umman, Nijerya, Rusya, Fransa, Özbekistan, Malta, ABD ve İngiltere izledi.

Ülkelere yönelik ihracat oranlarına bakıldığında 2020 yılında 61 bin dolarlık ihracat yapılan Almanya'ya yüzde 10839'luk artışla 6 milyon 681 bin 753 dolara ulaşarak rekor kırarken, 2020 yılında ihracat yapılan Namibya, Peru, Suudi Arabistan, Gürcistan, İsveç, Katar, Panama, Lübnan ve Avusturya'ya 2021 yılında hiç ihracat yapılmadı.

2017 yılına kadar ihracat sıralamasında diplerde olan Gümüşhane, 2016 yılında dönemin Valisi Okay Memiş ve GTSO Başkanı İsmail Akçay tarafından düzenlenen toplantıda maden firmalarından şirket merkezleri ve şubelerini Gümüşhane'ye taşımalarını istemiş bu talebe yalnızca Gümüştaş Madencilik karşılık vererek 2017 yılı itibariyle vergi dairesi ve vergi numarasını Gümüşhane'ye naklederek tüm ticari işlemlerini Gümüşhane üzerinden yapmaya başlamış ve ihracat rakamları bu tarihten sonra yükselmeye başlamıştı. Kentte faaliyet gösteren Koza Altın ve Yıldız Bakır Madencilik firmalarının vergi levhasının başka illerde olması nedeniyle yaptıkları ihracatlar doğrudan o şehrin rakamlarına yansıyor. - GÜMÜŞHANE

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Togo Cumhuriyeti, Gümüşhane, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'nin 2021 ihracat rakamları yüz güldürdü - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gümüşhane'nin 2021 ihracat rakamları yüz güldürdü - Son Dakika
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