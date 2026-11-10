Gün öncesi piyasada yarın megavatsaat fiyatı 4 bin 500 liraya kadar çıktı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 550 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,6 azalarak 1 milyar 867 milyon 833 bin 477 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 16.00 ve 17.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 12.00'de 550 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 90 lira 82 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 134 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 900 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.