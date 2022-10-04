Yeni Kaspersky EDR Optimum, kaçamak tehditlere karşı korumayı daha da basitleştiriyor - Son Dakika
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Yeni Kaspersky EDR Optimum, kaçamak tehditlere karşı korumayı daha da basitleştiriyor

04.10.2022 11:50
Yeni Kaspersky EDR Optimum, kaçamak tehditlere karşı korumayı daha da basitleştiriyor

Güncellenen Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum'la kullanıcılar, artık gelişmiş bir otomatik algılama mekanizmasına ve uyarlanmış olay yanıt önerilerine erişebilen yerleşik kullanıcılarla birlikte, temel uç nokta algılama ve yanıt aracından yararlanabiliyor.

Güncellenen Kaspersky Endpoint Detection and Response (EDR) Optimum'la kullanıcılar, artık gelişmiş bir otomatik algılama mekanizmasına ve uyarlanmış olay yanıt önerilerine erişebilen yerleşik kullanıcılarla birlikte, temel uç nokta algılama ve yanıt aracından yararlanabiliyor.

Kaspersky açıklamasına göre, BT güvenliği çalışanlarının artan saldırı yüzeyi ve karmaşıklığıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için Kaspersky, EDR Optimum'un yeni sürümünü sundu.

Güncellenen sürümle birlikte ayrıca önemli işletim sistemi dosyalarını zarar görmelerine karşı koruyor ve Kaspersky'nin Threat Intelligence portalından dosya itibarı hakkında bilgi sağlıyor.

Çözümün en son sürümüyle kullanıcılar, artık gelişmiş bir otomatik algılama mekanizmasına ve uyarlanmış olay yanıt önerilerine erişebilen yerleşik kullanıcılarla birlikte, temel uç nokta algılama ve yanıt aracından yararlanabiliyor.

Şirketler sürekli karmaşık BT altyapılarını korumak için mücadele ederken, saldırganlar kuruluşların siber güvenlik boşluklarından yararlanmakta tereddüt etmiyor.

Kaspersky EDR Optimum, hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bilgileri sunuyor

Verilen bilgiye göre, Kaspersky'nin son yönetilen tespit ve yanıt analizi raporuna göre, kuruluşların karşılaştığı yüksek şiddetli siber güvenlik olaylarının oranı geçen yıl yüzde 50 arttı.

Güncellenmiş sürüm kullanıcılara olayları araştırma ve müdahalede en çok aranan becerileri kazanma fırsatı veriyor ve sınırlı zaman ve dikkat gerektiren koşullar altında sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı oluyor.

Kaspersky EDR Optimum, hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak bilgileri sunuyor. Önceden mevcut olan YouTube video talimatlarının yanı sıra, ürün artık uyarı kartında BT güvenlik uzmanlarının araştırma ve yanıt için önerilen tüm adımlara erişebileceği bir Kılavuzlu Yanıt bölümüne sahip bulunuyor.

Buna ek olarak Kaspersky EDR Optimum, uyarı kartında Threat Intelligence dosya itibarı gibi entegre yaşam kalitesi iyileştirmeleri içeriyor.

Ayrıca yanıt sırasında gerçekleştirilen özel bir kontrol, hata yapmaktan ve tüm altyapının bozulmasına yol açabilecek önemli işletim sistemi dosyalarının engellenmesinden kaçınmaya yardımcı oluyor.

Kaspersky Threat Intelligence Portal'ın dosya itibarı, doğrudan konsolda yer alıyor ve kullanıcıların hangi dosyaların iyi, kötü veya şüpheli olduğunu anlamalarına, ayrıca bilinen veya yeni tehditleri daha hızlı ve kolay yollarla görmelerine olanak tanıyor.

Ayrıca dosyanın en sık hangi bölgelerde veya ülkelerde gözlendiği bilgilerini gösteriyor ve dosya hakkında ek bilgiler içeren tehdit istihbarat portalına bağlantı sağlıyor.

"Yeni özelliklerin aynı zamanda dahili BT güvenlik ekibinin EDR uzmanlığını da artıracağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Müdürü Pavel Petrov, şunları kaydetti:

"Ekibimiz Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum geliştirmeleri üzerinde çalışırken hedeflerden biri, tüm çözümlerin özelliklerini her tür kullanıcımız için, hatta araştırma ve müdahalede ilk adımlarını atanlar için bile erişilebilir kılmaktı. Yeni özelliklerin müşterilerimizin yalnızca şirketlerini tehditlere karşı korumakla kalmayıp, aynı zamanda dahili BT güvenlik ekibinin EDR uzmanlığını da artıracağına inanıyoruz."

Açıklamaya göre, geçtiğimiz yıl boyunca Kaspersky EDR???????, olağanüstü koruma kapasitesiyle defalarca takdir aldı. Ürün, SE-labs, IDC, Radicati ve diğerleri dahil olmak üzere çeşitli bağımsız değerlendirmelere göre mükemmel sonuçlar ortaya koydu.

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Kaynak: AA

Araştırma, Kaspersky, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Kaspersky EDR Optimum, kaçamak tehditlere karşı korumayı daha da basitleştiriyor - Son Dakika

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