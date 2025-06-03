Gündelik Mucizeler Sergisi Açılıyor

Kalyon Kültür, gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserini "Gündelik Mucizeler" sergisinde sanatseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Kültür, yaz aylarında çağdaş sanatın incelikli bir seçkisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Gündelik yaşamın sıradan gibi görünen anlarından ilham alan 10 çağdaş sanatçının eserlerini bir araya getiren "Gündelik Mucizeler" adlı karma sergi, 25 Haziran'da kapılarını açacak.

Nişantaşı'ndaki tarihi Taş Konak'ta sergilenen sergi, Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora küratörlüğünde hazırlandı.

Sanatçılar; Ayla Turan, Ebru Kocaer, Ecem Dilan Köse, Erhan Lanpir, Gülveli Kaya, Muhammet Bakır, Mr. Hure, Saghar Daeiri, Seydi Murat Koç ve Zeynep Abacı'nın eserlerinin yer aldığı sergi 17 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Gündelik Mucizeler sergisi, görkemli anlatımlar yerine yaşamın küçük ayrıntılarında saklı estetik unsurlara odaklanıyor. Doğa, kent ve insanın gündelik halleri içinde gizlenen anları görünür kılmayı amaçlayan eserler, izleyiciyi sıradan olanın içindeki dikkat çekici detaylara yönlendirmeyi hedefliyor.

Sergi, tarihçi ve düşünür Hannah Arendt'in "Dünyaya bırakılmışlık halimiz, başkalarıyla birlikte var olmaya mecbur oluşumuzdur" sözünden ilham alarak izleyiciyi gündelik yaşamdaki olağan unsurlar üzerinden düşünmeye davet ediyor.

Resim, heykel, sokak sanatı, dijital sanat ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerden eserlerin yer aldığı sergi, gündelik yaşamda çoğu zaman fark edilmeyen anlara odaklanıyor. Seçkideki her eser, izleyiciyi yalnızca bakmaya değil, görmeye, hissetmeye ve düşünmeye yönlendirmeyi amaçlıyor.

Tarihi Taş Konak'ın atmosferinde izleyiciyle buluşacak "Gündelik Mucizeler" sergisi, küçük detaylar üzerinden büyük duygulara ulaşmayı hedefliyor. Sergi, sıradan görünen anların içinde yeni anlamlar ve değerler keşfetmeye imkan tanıyan bir alan sunuyor.,

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora, "Gündelik Mucizeler" sergisinin rutinin içinde flulaşan anları netleştirmek üzere Kalyon Kültür'ün tarihi atmosferinde 10 sanatçının birlikteliğiyle meydana geldiğini belirtti.

Bora, "Bu seçkiyle, gündeliğin içine gizlenmiş mucizeleri ifşa ederken, izleyiciyi de kendi hayatlarındaki sihri fark etmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.