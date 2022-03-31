GÜNDER'in başkanı yeniden Kutay Kaleli oldu - Son Dakika
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GÜNDER'in başkanı yeniden Kutay Kaleli oldu

31.03.2022 08:13
GÜNDER'in başkanı yeniden Kutay Kaleli oldu

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü'nün (GÜNDER) yeni yönetim kurulu belirlendi, Kutay Kaleli yeniden başkan oldu.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü'nün (GÜNDER) yeni yönetim kurulu belirlendi, Kutay Kaleli yeniden başkan oldu.

GÜNDER'den yapılan açıklamaya göre, derneğin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, GÜNDER Başkanı Kutay Kaleli ve Başkan Yardımcısı Mehmet İzzet Özaydın'ın yeni dönemde de görevlerine devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Üç yıl süre ile görevlendirilen yeni yönetim kurulunun belirlendiği genel kurul toplantısında, tüzük değişikliklerinin onaya sunulmasının ardından faaliyet, mali rapor ve denetim raporlarının sunumları ve tahmini bütçe müzakereleri yapıldı.

Yapılan tüzük değişikliği ile Yönetim ve Denetim Kurulu organlarına Etik ve Disiplin Kurulu eklenmesine karar verildi.

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Mehmet İzzet, Türkiye, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GÜNDER'in başkanı yeniden Kutay Kaleli oldu - Son Dakika


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