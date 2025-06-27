Güneş Çarpması Risklerine Dikkat! - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Çarpması Risklerine Dikkat!

Güneş Çarpması Risklerine Dikkat!
27.06.2025 10:19
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Güneş çarpması, özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Demir, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan bireylerin güneş çarpmalarına karşı risk altında olduğunu ve vücut ısısının ani ve kontrolsüz şekilde yükselmesinin ölümcül sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının etkisini artırmasıyla güneş çarpması vakalarında da artış yaşanıyor. Termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği bu dönemlerde hastanelerin acil servisleri de güneş çarpması şikayetleriyle doluyor. Özellikle öğle saatlerinde güneşe maruz kalmak ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Esra Demir, yeterli sıvı alınmaması ve kalp, diyabet ya da tansiyon gibi kronik hastalıkların varlığı durumunda, güneş çarpmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekti.

Demir, güneş çarpmasının vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla tanımlandığına dikkati çekerek, bu durumun huzursuzluk, kas krampları, halsizlik, uyku hali ve bilinç kaybına kadar ilerleyebileceğini kaydetti.

Vücut ısısının kontrolünün bozulmasıyla birlikte beyin başta olmak üzere birçok organın etkilenmeye başladığını vurgulayan Demir, "Güneş çarpması deyip geçmemek gerekir. Eğer belirtiler hafif düzeydeyse kişinin hemen serin bir yere geçip bol sıvı tüketmesi gerekir. Ağır vakalarda ise vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerek." ifadelerini kullandı.

"11.00 ile 15.00 saatleri arası en tehlikeli zaman dilimidir"

Demir, acilde hastaya buz uygulayarak vücut ısısını düşürdüklerine değinerek, kalp hastalarında bu işlemin daha yavaş ve kontrollü yapılması gerektiğini, güneş çarpmalarında ateş düşürücülerin de etkili olmadığı aktardı.

Güneşten korunmak için yapılan yanlışlara da dikkati çeken Demir, "Şapka korur ama naylon ya da ısıyı tutan malzemeden yapılmışsa tam tersi etki yaratır. Keten veya pamuklu şapkalar tercih edilmeli. Hatta serinletici etki için şapka ıslatılabilir. Güneş çarpması riski açısından 11.00-15.00 saatleri arası en tehlikeli zaman dilimidir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanların bu saatlerde dışarı çıkmamalıdır." değerlendirmelerinde bulundu.

Demir, sıcak çarpmasının kalpte ritim bozukluğu gibi ölümcül sonuçları olabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle idrar söktürücü ilaç kullananlar dikkatli olmalı. Hem güneş hem ilaç birlikte vücuttan fazla su atılmasına neden olur. Yüzü yıkamak, baştan aşağı soğuk su dökmek, bol su içmek gibi basit uygulamalar hayat kurtarıcı olabilir. Kendinizde bu belirtileri fark ettiğiniz anda hızlı davranın. İyileşmeyi beklemeyin, gerekirse acil servise başvurun."

Kaynak: AA

Hava Durumu, Esra Demir, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

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