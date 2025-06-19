Güneş Enerjisi Düzenlemesiyle Hızlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Enerjisi Düzenlemesiyle Hızlanacak

Güneş Enerjisi Düzenlemesiyle Hızlanacak
19.06.2025 11:32
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Yeni kanun teklifi, güneş enerjisi projelerinin hızlı ve verimli hayata geçirilmesini sağlayacak.

Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, enerji sektöründe düzenlemeler içeren ve TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi sayesinde güneş enerjisi projelerinin daha hızlı ve verimli hayata geçirileceğini söyledi.

Demirdağ, AA muhabirine, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine dair değerlendirmede bulundu.

Yeni kanun teklifiyle sektördeki süreçlerin sadeleştirileceğine ve projelere yönelik izin süreçlerinin kolaylaşacağına işaret eden Demirdağ, güneş enerjisi sektörünün ilk adımlarını attığı 2014'te mevzuat eksikliklerine rağmen yatırımların hayata geçirilebildiğini ifade etti.

Demirdağ, o dönemde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), imar izni ve yapı ruhsatı aranmadığını belirterek, "Ancak zamanla bu süreçler zorunlu hale geldi ve yatırımcılar için ciddi bürokratik engellere dönüştü. Mevcut uygulamalarda yatırımcılar aynı projeyle ilgili farklı aşamalarda defalarca onay almak zorunda kalıyor. Bu durum, güneş enerjisi santral (GES) yatırımcısının önünü tıkıyor ve süreci verimsiz hale getiriyor." diye konuştu.

Yenilenebilir enerji sayesinde 12 milyar dolar tasarruf sağlandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin güneş enerjisinde 50 gigavat kapasite tahsisi yapabileceğini açıkladığını, mevcut bağlı kapasitenin 22 gigavat seviyesinde olduğunu anlatan Demirdağ, kapasite tahsisleri verilirken izinlerin de aynı hızda ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

Demirdağ, "Aksi halde kapasite fiiliyata dönüşemeyecek. 2024'te yenilenebilir enerji sayesinde 12 milyar dolarlık ekonomik tasarruf sağlandı. Bu durum dışa bağımlılığı azalttı ve yerli ekonomik kaynakların güçlenmesine katkı sağladı. Türkiye'de elektrik talebi artacak. TBMM'ye sunulan güneş enerjisi sektörüne ilişkin düzenlemelerle projeler daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kanun teklifinin en yakın zamanda Meclisten geçmesini beklediklerini ifade eden Demirdağ, yapı ruhsatı gibi teknik onayların doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasının önemine dikkati çekti.

Demirdağ, projeyi hazırlayan, inceleyen, onaylayan ve kabul eden bakanlığın, ruhsatı da vermesinin daha doğru bir yaklaşım olduğunun altını çizerek, "Yeni düzenlemelerle birlikte izin süreçlerinin eş zamanlı yürütülmesi mümkün hale gelecek. Artık ÇED süreciyle imar süreci aynı anda başlayabilecek. Bu da zaman kaybını önleyecek. Hedef, proje onay sürelerini 18 aya hatta kamulaştırma süreçlerinde hız sağlanırsa 12 aya kadar düşürmek." ifadelerini kullandı.

GENSED'e depolama dopingi

Başkan Demirdağ, GENSED'in yeniden yapılanma sürecine girdiğini ve derneğin adının "Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği" olarak değiştirildiğini söyledi.

Yeni yönetimin güneş enerjisi ile birlikte enerji depolama sistemlerine de odaklanacağını belirten Demirdağ, şöyle devam etti:

"Yedi yıl önce de derneğin başkanlığını üstlenmiştim. O dönemde tüzüğümüze depolamalı sistemleri ekledik. Bugün geldiğimiz noktada depolamalı GES projeleri Bakanlık ve EPDK tarafından destekleniyor. Artık sadece üretmek yetmiyor, bu enerjiyi depolayarak sisteme ihtiyaç anında sunmak gerekiyor."

Demirdağ, gündüz üretilen elektriğin talebin yoğun olduğu akşam saatlerinde kullanılabilmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Depolama, enerji sistemine esneklik kazandırıyor ve bu sayede daha hızlı yanıt veren bir altyapı kurulabiliyor. Türkiye'de üretim fazlası ve açığı yaşanan saatler bulunuyor, sistemdeki bu dengesizlik depolama yoluyla giderilebilecek. Örneğin, sadece 3 saatlik ihtiyaç için 11 bin megavatsaatlik bir güç yeterli olabilir. Bu da toplam sistem ihtiyacına çok önemli bir katkı sağlar. Artık yenilenebilir enerjiyle bedava ürettiğimiz elektriği depolayıp istediğimiz saatte satabilmeliyiz. Bu yaklaşım, doğal gaz ve kömür ithalatını da azaltacak. Kanun teklifinin gerekçelerinde bu yöndeki hedefler açıkça yer alıyor."

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Hukuk, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneş Enerjisi Düzenlemesiyle Hızlanacak - Son Dakika

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