Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı - Son Dakika
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Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı

21.06.2022 17:25

Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı.

Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, güneş enerjisi kurulu gücünün 8 bin 835 megavat ulaştığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücüne ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin güneşi yükseliyor. Son 8 yılda güneş enerjisi kurulu gücümüz 40 megavattan 8835 megavatta ulaştı" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneş enerjisi kurulu gücü 8 bin 835 megavata ulaştı - Son Dakika

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