Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor

07.06.2022 00:57
Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatı hızla sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatı hızla sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Başkan Böcek, göreve geldiği ilk günden itibaren Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadı. 4 yıl önce başlatılan ve atıl kalan projede halkın mağduriyetini gören Başkan Böcek, seçim vaatleri arasında bulunmayan projenin önündeki engelleri bir bir kaldırdı. Proje 3 kez ihaleye çıkarıldı ancak katılım olmadı. Ardından mağduriyetin daha da uzamasını önlemek için öz kaynaklarla Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapılması talimatını veren Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş.'yi görevlendirdi.

211 hak sahibine 335 konut verilecek

29 Mart 2022'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hak sahipleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü projede binalar yükselmeye başladı. 8 bloğun yer aldığı projede şu ana kadar 30 bin metreküp hafriyat çalışması yapıldı. Kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine 335 konut verilecek. Projenin 18 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Projede 27 bin metrekare yeşil alan bulunuyor.

"Hak sahipleri çalışmalardan mutlu"

Güneş Mahalle Muhtarı Mehmet Özgan, projenin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu anda inşaat hızla ilerliyor. 18 ay süre verildi. Kimse burada mağdur olmaz, olacağını da düşünmüyorum" dedi.

Hak sahibi Doğan Ekin, Başkan Muhittin Böcek'in hak sahiplerini mağdur etmediğini belirterek, kısa sürede çalışmaların hızla ilerlemesinden mutluluk duyduklarını belirtti. 'Çok şükür inşaat başladı' diyen hak sahiplerinden Feyzullah Karaalp ise 18 ayın sonunda evlerine kavuşacaklarını söyledi.

Adem Ufak ise Başkan Böcek'in seçim zamanında projeyle ilgili bir söz vermediğine dikkat çekerek, "Muhittin Başkan bu insanları yarı yolda bırakmadı. Temel atmanın üzerinden yaklaşık 40 gün geçmeden inşaat hızla ilerliyor. Birinci katı çıkacaklar. Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış Antalya'da çocuklardan yürek ısıtan davranış
Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:42 Rus oligark Roman Abramoviç'e ait ABD yapımı 2 uçağa el konuldu
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 01:12:02. #1.13#
SON DAKİKA: Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement