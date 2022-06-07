Güneş Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümde bloklar yükseliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'nde gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatı hızla sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, planlı, kurallı ve kimlikli bir kent inşa etmek için Güneş Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Başkan Böcek, göreve geldiği ilk günden itibaren Güneş Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyeti yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadı. 4 yıl önce başlatılan ve atıl kalan projede halkın mağduriyetini gören Başkan Böcek, seçim vaatleri arasında bulunmayan projenin önündeki engelleri bir bir kaldırdı. Proje 3 kez ihaleye çıkarıldı ancak katılım olmadı. Ardından mağduriyetin daha da uzamasını önlemek için öz kaynaklarla Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yapılması talimatını veren Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi ANTEPE A.Ş.'yi görevlendirdi.

211 hak sahibine 335 konut verilecek

29 Mart 2022'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hak sahipleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli atıldı. Hummalı bir çalışmanın yürütüldüğü projede binalar yükselmeye başladı. 8 bloğun yer aldığı projede şu ana kadar 30 bin metreküp hafriyat çalışması yapıldı. Kentsel dönüşüm projesinde 211 hak sahibine 335 konut verilecek. Projenin 18 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Projede 27 bin metrekare yeşil alan bulunuyor.

"Hak sahipleri çalışmalardan mutlu"

Güneş Mahalle Muhtarı Mehmet Özgan, projenin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şu anda inşaat hızla ilerliyor. 18 ay süre verildi. Kimse burada mağdur olmaz, olacağını da düşünmüyorum" dedi.

Hak sahibi Doğan Ekin, Başkan Muhittin Böcek'in hak sahiplerini mağdur etmediğini belirterek, kısa sürede çalışmaların hızla ilerlemesinden mutluluk duyduklarını belirtti. 'Çok şükür inşaat başladı' diyen hak sahiplerinden Feyzullah Karaalp ise 18 ayın sonunda evlerine kavuşacaklarını söyledi.

Adem Ufak ise Başkan Böcek'in seçim zamanında projeyle ilgili bir söz vermediğine dikkat çekerek, "Muhittin Başkan bu insanları yarı yolda bırakmadı. Temel atmanın üzerinden yaklaşık 40 gün geçmeden inşaat hızla ilerliyor. Birinci katı çıkacaklar. Başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - ANTALYA